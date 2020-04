Idėja ilgajam Šv. Velykų savaitgaliui – Jurgos koncertas namuose

Velykinį Jurgos ir Giedriaus Nako koncertą jau peržiūrėjo 3 tūkstančiai žiūrovų, dar nespėjusius to padaryti Jurga kviečia koncerto po atviru dangumi namuose pasiklausyti ilgąjį Šv. Velykų savaitgalį.

Jurga ir Giedrius Nakas koncertavo kūrybos ir sąmoningumo namuose „inTegra House“. Koncertas vyko lauke, muzikantus skyrė apie trisdešimt metrų atstumas.

Anksčiau surengusi sėkmingą tiesioginę koncerto tuščioje Šv. Kotrynos bažnyčioje transliaciją, karantinui tęsiantis dar vienu virtualiu koncertu Jurga norėjo padrąsinti šiandien nežinioje atsidūrusius žmones.

Trečiadienio koncerte Jurga taip pat pristatė savo „Patreon“ paskyrą, kurioje gerbėjai kviečiami susipažinti su pavasarį pasirodysiančio albumo užkulisiais ir iš anksto užsisakyti būsimą albumą.

„Ačiū už nuostabų saulėlydį, pašalusias rankas ir jūsų brangų laiką. Mačiau, kad ir jums patiko, nes buvo geras, „nurautas“ ir, matyt, pirmasis „open air” pageidavimų koncertas vidury karantino“, – velykiniu koncertu džiaugiasi Jurga. „Ačiū žiūrėjusiems ir komentavusiems, tikiuosi, neprailgo ir nuramino, kad esat ne vieni šiomis dienomis. Visi mes susisukę į pledukus laukiam ir ruošiamės grįžti į jau šiek tiek kitokį pasaulį.”

Pageidaujant tiesioginės „Pageidavimų koncerto“ transliacijos žiūrovams, koncerte skambėjo Jurgos kūriniai „Goal of Science“, „Tyliai“, „Prie žalio vandens“, „Nebijok“, „Saulė vandeny“, „Gėlių takai“, „5th Season”.

Jurga taip pat pristatė vieną naują kūrinį iš būsimo albumo „Po kitu dangum“ ir atliko kelias mėgstamas kitų atlikėjų dainas, tarp jų – Lianne la Havas „Lost and Found“, Katie Melua „Nine Million Bicycles / The Flood“ ir Björk „It‘s Oh So Quiet“. Pianistas Giedrius Nakas nustebino klausytojus sudainavęs savo autorinį kūrinį „Aš dar laukiu“, prie kurio Jurga prisijungė pritariančiu vokalu.

Vieną koncerto žiūrovų pageidavimą – atlikti Davidui Lynchui skirtą kūrinį serialo „Twin Peaks“ trisdešimtmečio proga – Jurga išpildė šiandien savo „Facebook“ paskyroje. Kūrinį „Llorando“ iš Davido Lyncho filmo „Malholando kelias“ Jurga anksčiau dažnai dainuodavo savo koncertuose.

Trečiadienį dainininkė taip pat pakvietė klausytojus tapti jos būsimo albumo leidėjais, prisijungiant prie neseniai startavusios paskyros „Patreon“ platformoje: https://www.patreon.com/jurga. Planuojama, kad naujasis albumas, prie kurio įrašų Jurga šiuo metu dirba, pasirodys gegužės pabaigoje.