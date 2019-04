I. Krupavičius gana spontaniškai pasipiršo mylimajai: teko žiedą ir pakeisti

„Dar juvelyrinės parduotuvės pardavėja juokėsi, jog per vieną vakarą aš sugebėjau įsigyti žiedelį, jį įteikti, dar grįžti į parduotuvę bei pakeisti, nes jis buvo šiek tiek per didelis. Buvo viskas padaryta per valandą“, – taip apie dar vieną svarbiausių gyvenimo sprendimų – sužadėtuves – pasakoja vedėjas Ignas Krupavičius.