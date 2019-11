Į kino ekranus grįžta aviukas Šonas: kodėl filmas patiks net seneliams?

Istorijos, kurią jau puikiai įvertino kino kritikai, kelias į ekranus nebuvo lengvas: vieno iš režisierių teigimu, tam prireikė net ketverių metų ir 120 savo srities specialistų komandos.

„Perkeldami aviuką Šoną į kino ekranus patys sau pasisunkinome gyvenimus. Juk tai nėra animacinis ar kompiuterinių efektų filmas – tai nuo pradžios iki pabaigos filmuotas produktas. Rankomis buvo gaminamos veikėjų figūrėlės, visos scenos filmuojamos. Tai yra dalykas, kurį vadinu magija. Jei kažkas per kamerą atrodydavo ne taip, kaip įsivaizduojame, dailininkų komanda viską perlipdydavo arba pataisydavo. Šis filmas – puikus įrodymas, kad jei myli tai, ką darai, gali sukurti kai ką išties stebuklingo“, – per interviu prieš premjerą sakė vienas režisierių Willas Becheris.

Jis yra sukūręs ir kai kurias serialo apie aviuką Šoną serijas, tačiau sako, kad kurti filmą – visai kas kita.

„Su trumputėmis istorijomis mes ilgai neužsižaisdavome, jei kažkas ne itin pavykdavo, stengdavomės išsisukti iš situacijos ir filmuoti toliau. O su filmu viskas kitaip. Čia vietoje trypčiodavome tol, kol gaudavome geriausią rezultatą. Jei matydavome, kad kažkas „nekimba“, galėdavome tai scenai skirti ir dieną, ir dvi. Darydavome tol, kol rezultatas tenkindavo visus be išimties. Todėl man tikrai negėda dėl to, ką žiūrovai išvys kino teatruose. Darėme 130 procentų to, ką mūsų vietoje būtų darę kiti“, – pasakojo W. Becheris.

Tačiau labiausiai filmo kūrėjai džiaugiasi gavę galimybę pasikapstyti savo atmintyje ir į vieną vietą surinkti viską, kas buvo geriausia fantastiniuose filmuose. Pasak režisieriaus, komanda grįžo į jaunystės laikus ir panaudojo visą savo fantaziją.

„Būtent todėl filmas patiks ne tik vaikams. Suaugusieji yra auditorija, kuri tikrai pastebės juokelius, paslėptus tarp eilučių ir, neabejoju, mėgausis istorija kartu su mažaisiais. Juostą kūrėme žiūrovams nuo paties mažiausio iki senelio, nes ateiviai įdomūs visiems“, – įsitikinęs vienas iš režisierių.

Filme „Aviuko Šono filmas. Fermagedonas“ – linksmas ir nuotaikingas pasakojimas apie netikėtą mylimiausio pasaulyje aviuko Šono ir žavios, bet baisiai išdykusios ateivės Lulos draugystę.

Vieną dieną šalia fermos, kurioje gyvena Šonas, sudūžta Lulos kosminis laivas. Kad padėtų Lulai rasti namus, Šonas bei jo draugų kompanija ryžtasi didžiam nežemiškam nuotykiui.

Kuo baigsis ši istorija bei aviuko ir ateivės draugystė? Tai kino teatruose bus galima pamatyti jau nuo lapkričio 15 dienos juostoje visai šeimai „Aviuko Šono filmas. Fermagedonas“.