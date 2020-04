I. Jankauskaitė: mūsų laikais buvo geriau

Laidos vedėjams Mindaugui Stasiuliui ir Justinui Jankevičiui klausinėjant apie praeitį, I. Jankauskaitė papasakojo apie tuos laikus, kai dirbo radijuje, tuomet, pasak jos, viskas buvo visiškai kitaip.

„Šiandien sunku suvokti, kad nebuvo išvis jokio grojaraščio, kad buvo kompaktai ir galėjai groti, ir leisti tokią, muziką, kokią tu nori... Dažniausiai namuose neturėdavai tiek įrašų, kiek nori, bet galėjai paskambinti į radiją bičiuliui ir paprašyt, kad užleistų norimą gabalą. Tie, kas dirbo tais laikais, žino triuką, kad jei nori išeit parūkyt užleidi „Meat Loaf“ dainą „ I would do anything for love“ ir turi laisvų gerų 12 minučių“, – apie darbo radijuje ypatumus pasakojo Inga.

Dar vienas įdomus etapas jos gyvenime – grupė „ „L+“, kurioje ji dainavo kartu su Linu Adomaičiu.

„Kartu su Linu Adomaičiu mokėmės Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje ir jis pakvietė mane kartu dainuoti. Galvoju, kad kažką gero buvau praeitame gyvenime padariusi, kad man taip pasisekė. Aš labai jam dėkinga buvau, esu ir būsiu“, – šiltai apie L. Adomaitį kalbėjo Inga ir siuntė jam linkėjimus iš studijos.

„Ar pasiilgsti senovės?“, – klausė J. Jankevičius laidos viešnios.

„Tikrai taip. Aš jau dabar sakau – tikrai mūsų laikais buvo geriau. Tikrai labai gerai, kad tais laikais nebuvo visų šitų telefonų, kamerų, instagramų“, – nedvejodama atsakė I. Jankauskaitė.

Prisiminusi laikus, kai gyveno bendrabutyje, Inga juokavo: „Nėra to, ko negalima suvalgyt su majonezu. Jei turi majonezo ir kečupo – vadinas jau turi ką valgyt“. O keisčiausias patiekalas, kurį gamino – „sasyskų“ (dešrelių) tartaras.

Neapsiėjo I. Jankauskaitė ir be smagaus išbandymo. Kadangi ji yra trijų vaikų mama, Justinas ir Mindaugas surengė patikrinimą – kaip ji geba atsakyti į netikėčiausius vaikų klausimus, pavyzdžiui: Ką reikia daryti, kad atsirastų sesė, o ne brolis? Kodėl močiutė naktį laiko dantis stiklinėje? Kam galima atiduoti brolį, jeigu jis nusibodo? Ir daugelį kitų. Šmaikštūs Ingos atsakymai, pokštai ir juokai – šiandien, 19.30 val. „Gero vakaro šou“ laidoje.