Holivudo legenda H. Fordas vėl vaidins Indianą Džounsą

Žiniasklaidos ir pramogų bendrovės „Disney“ pranešimas, kad 2022-aisiais turėtų pasirodyti penktasis ir paskutinis Indianos Džounso nuotykių sagos filmas, penktadienį sukėlė tikrą šurmulį socialiniuose tinkluose.

„Rengiamės kitai, paskutinei „Indianos Džounso“ daliai“, – ketvirtadienį per „Disney“ surengtą investuotojų dienos pristatymą sakė kino studijos „Lucasfilm“ prezidentė Kathleen Kennedy (Katlin Kenedi).

„Suprantama, pats Indis (Indy) – Harrisonas Fordas – sugrįš ir užbaigs šio legendinio personažo kelionę“, – sakė ji ir pridūrė, kad juosta bus pradėta filmuoti 2021 m. pabaigoje, o ekranus pasieks 2022 metų liepą.

Naująjį filmą režisuos Jamesas Mangoldas (Džeimsas Mangoldas) – kino režisierius, sukūręs juostą apie lenktynes „Le Manas '66. Plento karaliai“ (Ford vs Ferrari) ir paskutinįjį „Iksmenų“ (X-Men) sagos „Ernis“ (Wolverine) filmą „Loganas“ (Logan).

Iš pradžių planuota, kad paskutinį sagos apie Indianą Džounsą filmą režisuos pirmuosius keturis sukūręs Stevenas Spielbergas (Stivenas Spilbergas), tačiau šis vadeles atidavė J. Mangoldui ir projekte dalyvaus kaip vienas iš prodiuserių.

Pirmąkart archeologo nuotykio ieškotojo vaidmenį H. Fordas, kuriam dabar – 78-eri, suvaidino 1981 metų filme „Indiana Džounsas ir dingusios Sandoros skrynios ieškotojai“ (Raiders of the Lost Ark). Vos prieš kelerius metus jis buvo išgarsėjęs visame pasaulyje Hano Solo vaidmeniu originaliajame „Žvaigždžių karų“ (Star Wars) filme.

Po trejų metų kino teatruose pasirodė „Indiana Džounsas ir lemties šventykla“ (Indiana Jones and the Temple of Doom), o 1989-aisias – „Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis“ (Indiana Jones and the Last Crusade). Pastarajame Indianos tėvo vaidmenį sukūrė legendinis britų aktorius Seanas Connery (Šonas Koneris).

Praėjus beveik 20 metų buvo sukurtas ketvirtasis filmas – „Indiana Džounsas ir krištolo kaukolės karalystė“. Juosta sutraukė daug žiūrovų į kino sales, tačiau susilaukė kritikos.

Apie planus sukurti penktąjį filmą „Disney“ pirmą kartą pranešė 2016 metais. Filmas turėjo būti išleistas 2019-aisiais, tačiau projektas buvo atidėtas dėl kūrybinių nesutarimų tarp S. Spielbergo, scenaristų ir prodiuserių.

Vėliau Holivudo filmų kūrimo tvarkaraštį pakoregavo koronaviruso pandemija.