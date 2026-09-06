 Gyvenimas tarp deimantų

Gyvenimas tarp deimantų

2026-09-06 21:00 kauno.diena.lt inf.

Jis atrodo kaip tipiškas viduramžių miestelis: raudoni stogai, jaukios akmenimis grįstos gatvės ir senamiestį juosianti gynybinė siena. Tačiau po šiuo įvaizdžiu slypi kai kas neįtikima. Tiksliau – tikras geologinis lobis.

Turtas: brangakmenių dalelės Nordlingene plika akimi beveik nematomos, tačiau turistų susidomėjimo tai nemenkina.
Turtas: brangakmenių dalelės Nordlingene plika akimi beveik nematomos, tačiau turistų susidomėjimo tai nemenkina. / „Tripadvisor“ nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Skaičiuojama, kad Vokietijos Bavarijos regione įsikūrusio Nordlingeno pastatų sienose ir gatvėse įmūryta apie 72 tūkst. t deimantų, rašo „eVnExpress“.

Brangakmeniai čia atsirado prieš maždaug 15 mln. metų, kai į šią Pietų Vokietijos dalį rėžėsi milžiniškas asteroidas. Smūgio jėga suformavo daugiau maždaug 25 km pločio Nordlingeno Rieso kraterį, kuriame vėliau ir iškilo miestas.

Nors deimantų skaičius čia įspūdingas, jų vertė – labiau mokslinė nei komercinė: didžiausi aptikti kristalai tesiekia 0,3 mm, todėl plika akimi  beveik nematomi.

Įdomu, kad patys gyventojai ilgus metus nė nenutuokė apie savo namų sienose slypintį turtą.

Tik 1960-aisiais JAV geologų Eugene’o Shoemakerio ir Edwardo Chao tyrimai atskleidė tikrąją Rieso kraterio kilmę – smūgį sukėlusį asteroidą. Vėlesni tyrimai parodė, kad statyboms naudotame vietiniame akmenyje – suevite – yra ir mikroskopinių deimantų kristalų. Skaičiuojama, kad Šv. Jurgio bažnyčioje užkonservuota apie 5 tūkst. karatų deimantų.

Tad ir pažintį su neįprasta miesto istorija galima pradėti Rieso kraterio muziejuje, kuriame pasakojama apie kadaise įvykusį kosminį smūgį, kraterio susidarymą ir jo paliktas uolienas.

Šiame straipsnyje:
Nordlingeno pastatų sienos
Bavarijos regionas
įmūryti deimantai

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