Gyvenimas tarp deimantų

Skaičiuojama, kad Vokietijos Bavarijos regione įsikūrusio Nordlingeno pastatų sienose ir gatvėse įmūryta apie 72 tūkst. t deimantų, rašo „eVnExpress“.
Brangakmeniai čia atsirado prieš maždaug 15 mln. metų, kai į šią Pietų Vokietijos dalį rėžėsi milžiniškas asteroidas. Smūgio jėga suformavo daugiau maždaug 25 km pločio Nordlingeno Rieso kraterį, kuriame vėliau ir iškilo miestas.
Nors deimantų skaičius čia įspūdingas, jų vertė – labiau mokslinė nei komercinė: didžiausi aptikti kristalai tesiekia 0,3 mm, todėl plika akimi beveik nematomi.
Įdomu, kad patys gyventojai ilgus metus nė nenutuokė apie savo namų sienose slypintį turtą.
Tik 1960-aisiais JAV geologų Eugene’o Shoemakerio ir Edwardo Chao tyrimai atskleidė tikrąją Rieso kraterio kilmę – smūgį sukėlusį asteroidą. Vėlesni tyrimai parodė, kad statyboms naudotame vietiniame akmenyje – suevite – yra ir mikroskopinių deimantų kristalų. Skaičiuojama, kad Šv. Jurgio bažnyčioje užkonservuota apie 5 tūkst. karatų deimantų.
Tad ir pažintį su neįprasta miesto istorija galima pradėti Rieso kraterio muziejuje, kuriame pasakojama apie kadaise įvykusį kosminį smūgį, kraterio susidarymą ir jo paliktas uolienas.
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