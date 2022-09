Gyvenimas Jazzu ritmu: nieko nebeforsuoti ir nebeprogramuoti

Kompleksuoti ir teisiantys

Kaip sako pati Jazzu, „X faktoriaus“ atrankų ture – tikra košė, tad lengviau apie į projektą susirinkusius dalyvius kalbėti po kūrybinės stovyklos ir kėdžių etapų.

„Ten prasideda tikra kova, veržiasi tikros emocijos ir lengva perprasti dalyvius – kaip jie iš tiesų susidoroja su užduotimis, ar turi tvirtą charakterį išlikti, kai prasidės tiesioginiai eteriai, ar geba pakelti emocinį krūvį, kaip išsisuka iš nepatogių situacijų, kurių dėl tiesioginio eterio spontaniškumo tiesiog apstu. Tada turime progą juos nuskenuoti nuo–iki“, – iš patirties žino atlikėja.

Per dešimt sezonų „X faktoriaus“ scenoje pasirodė daugybė skirtingo lygio dalyvių. Pasak juos metai iš metų stebėjusios Jazzu, sunku įvertinti, kas ir kaip keitėsi, nes keitėsi ir ji pati.

Jau vien ateiti į projektą ir atsistoti priešais visą Lietuvą – be galo drąsu.

„Iš esmės žmonės vis dar bijo televizijos, jauni artistai ieško kūrybingų, ilgesnių kelių… Bet tie, kas tikrai drąsūs ir talentingi, atsiduria būtent pas mus. Jau vien ateiti į projektą ir atsistoti priešais visą Lietuvą – be galo drąsu“, – pabrėžia viena projekto teisėjų.

„Mūsų šalis dar labai kompleksuota, teisianti be reikalo, ir daug žmonių gyvena „ką kaimynas pasakys“ principu. Tai didelis psichologinis spaudimas ir traumos, kurios gyja iš kartos į kartą. Manau, tai ir matome, – atsiranda vis labiau atsipalaidavusių, visų pirma, savęs nebijančių žmonių, kurie ir į pagyras, ir į kritiką reaguoja sveikai, ir daro iš to išvadas, kurie nori augti ir nesigėdija savo asmenybės“, – tęsia ji.

Išlikti teisingai

„X faktoriaus“ formatas aiškus, nesikeičiantis – kaip ir Jazzu principai ir vertybės. Ji sako, kad atėjo į šį projektą žinodama, jog turi kompetencijos padėti, išgirsti, pasakyti, kaip yra iš tikrųjų.

„Matydami mane ekrane, daugelis įvardija kaip piktą ir arogantišką. Bet čia jau jų problemos, nes nei jie manęs pažįsta, nei tai yra tiesa. Aš ten atėjau ne visų draugę vaidinti ir mano tikslas nėra visiems patikti. Sakau, ką galvoju, stengdamasi neįžeisti, suprasti, bet paleisdama emocijas, nes muzika ir yra emocijų ir jausmų kalba. Esu griežta ir sakau viską, ką jaučiu tuo metu“, – neslepia muzikantė.

„Eidama į projektą pasakiau sau, kad tiesiog būsiu teisinga, visų pirma, sau, tada – žmogui, kuris stovi priešais mane, tada – žiūrovams. Ir tai nepasikeitė. Kaip asmenybė, žinoma, augu ir keičiuosi, gyvenimas juk irgi nestovi vietoj“, – šypsosi Jazzu.

Jos gyvenimas šiandien – kupinas pokyčių. Nėštumas pakeitė labai daug dalykų: atlikėja mažiau jaudinasi dėl smulkmenų ir mažiau bando ką nors kitiems įrodyti. „Esu ramesnė, bet kardinaliai kitokia tikrai netapau. Fiziškai filmavimus ir koncertus ištverti sunkiau, nes visokių dienų būna nėštumo metu. Bet iš esmės nėštumas yra laimė. Kaip ir darbas televizijoje man laimė. Esu dvigubai laiminga“, – nedingsta šypsena nuo Jazzu veido.

Kūrybiniuose vandenyse

Vasarą Jazzu surengė daugybę koncertų, visi buvo labai jautrūs. Kuriam laikui dėl nėštumo ji atsisveikino su scena, tačiau šiandien sako nežinanti, ar trumpam.

„Visokių minčių kyla, nebežinau, ar labai noriu toliau dainuoti, kai COVID-19 sugriovė labai daug karjeros planų. Tiesiog nebeturiu ūpo maltis ten, kur maluosi jau penkiolika metų. Esu per daug ambicinga, kad strigčiau ten, kur viskas jau labai pažįstama ir darosi nuobodu. Gal tiesiog pavargau save dalyti“, – atvirauja dainininkė.

Visai kitokios emocijos apima kalbant apie kūrybą: „Ji niekada nesibaigs, aš tik per kūrybinę tėkmę suvokiu gyvenimą. Laukdamasi prikūriau visokių įdomių projektų, atsirado naujų kūrybinių jėgų, išteklių. Žiūrėsim, kas pavyks. Nieko nebeforsuoju ir programuoti nenoriu – štai ko išmokė COVID-19. Neprisirišti prie iliuzijų.“

Atėjus naujam etapui Jazzu pajuto įvairių naujų įkvėpimų, net nesusijusių su muzika. „Pasitikiu visata, – sako ji. – Kam lemta, tas įvyks. O aš darau, ką galiu geriausiai. Nebeforsuodama, įsiklausydama į save, be destruktyvumo.“

Atlikėja ir dabar negalvoja, dalyvaus „X faktoriaus“ finaluose ar ne. „Planavau finaluose nebūti. Nesu orakulė, kad nutuokčiau, koks bus gimdymas, kaip paskui jausiuosi ir ko norėsiu. Todėl viskas tik nuo to ir priklausys – mano ir vaiko savijautos ir norų. Ką kiti galvoja ir ko iš manęs tikisi ar kokių lūkesčių turi, man kaip niekada neįdomu“, – akcentuoja ji.

Nėštumas yra laimė. Kaip ir darbas televizijoje man laimė. Esu dvigubai laiminga.

Ne pirkiniuose meilė

Jazzu nė kiek nesijaudina, kad kūdikio kraitelis dar neparuoštas – neeikvoja energijos neesminiams dalykams.

„Tiesą sakant, nieko dar nesame nupirkę, va, kitą savaitę tik vaiko kambarį pradėsime įrengti. Mažam vaikui nieko per daug nereikia – labiausiai meilės ir rūpesčio. Poreikiai prasideda vėliau“, – įsitikinusi ji.

„Pradėjus lauktis, norisi kuo mažiau daiktų namie; išmečiau ir išdovanojau viską, kas man atrodo nebereikalinga. Į viską žiūriu labai lengvai, to mane per daug metų kartu išmokė Donatas. Na, ir pats gyvenimas, kuris tikrai nebuvo lengvas ir paprastas. Po tiek audrų, kiek aš išgyvenau, tiesiog pasirinkau būti laiminga ir dėkinga už viską, ką turiu. O plėšytis dėl to, ko negaliu pakeisti, – kam energiją švaistyti?“ – retoriškai klausia moteris.

„Tėvai mes būsime geri, nes esame geri žmonės. Gyvename jausdami absoliučią meilę ir pagarbą vienas kitam, manau, tai yra geriausi pamatai, nuo ko gali pradėti auginti žmogų“, – širdį atveria Jazzu.

Laukdama mažylio ji daug laiko leidžia sodyboje. Skaito knygas – išskirtinai daug apie akmenis ir žoleles, mat šiuo metu labai traukia gamta ir jos cikliškumas. „Ruduo man – įkvėpimo metas. Konspektai, idėjos, poezija, filmai, maisto gaminimas... Kuo daugiau darnos ir ramybės reikia šiuo metu. Grižtu į Vilnių ir vėl – bėgimas, susitikimai…“ – prisipažįsta atlikėja.

„Iš tiesų jėgų turiu labai daug. Kitos valgo kaip už du, o aš dirbu kaip už du. Bet su nėštumu atėjo supratimas, kad tada ir ilsėtis turiu kaip už du. Pusiausvyra ir dar kartą pusiausvyra“, – pabrėžia ji.

Būdama sodyboje ji klausosi medžių, paukščių. „Ir to, ką klauso Donatas, – jis apie gerą šiuolaikinę muziką žino daug daugiau nei aš. Aš klausausi tik seno džiazo ir klasikos. O dažniausiai klausausi tylos ir savo širdies“, – ramybę ir šilumą spinduliuoja Jazzu.

