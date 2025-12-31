 Gineso rekordas: Rio de Žaneiras pernai surengė didžiausią Naujųjų metų vakarėlį

2025-12-31 20:56
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Rio de Žaneiras Brazilijoje įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip didžiausią Naujųjų metų sutikimo vakarėlį surengęs miestas. Rio de Žaneiro meras Eduardo Paesas antradienį atsiėmė atitinkamą apdovanojimą už renginį 2024/2025 metų sandūroje, kai į nemokamą koncertą Kopakabanoje susirinko 2,5 mln. žmonių.

Rio de Žaneiro meras Eduardo Paesas
Rio de Žaneiro meras Eduardo Paesas / Scanpix nuotr.

Rekordas pripažintas „įvertinus rekordinį dalyvių skaičių, meninės programos apimtį, renginio mastą ir jo kultūrinę reikšmę“, pareiškė mero biuras.

Garsiosios pasaulio rekordų knygos atstovas įteikė E. Paesui plaketę scenoje, pastatytoje jau šių metų Naujųjų sutikimui. Šįkart Kopakabanoje koncertuos legendinis brazilų atlikėjas Gilberto Gilas. Iš viso pastatyta 13 scenų, saugumu rūpinsis 3,5 tūkst. policininkų. Taip pat planuojamas 12 minučių fejerverkas.

E. Paesas apdovanojimą pavadino garbe ir pareiškė: „Joks kitas pasaulio miestas neorganizuoja renginių, taip nuosekliai suburiančių tiek daug žmonių“.

Kopakabana kasmet per Naujuosius pritraukia minias žmonių, kurie tradiciškai vilki baltais rūbais. Nuo sausio iki lapkričio Rio de Žaneire apsilankė beveik 2  mln. užsieniečių – tai taip pat rekordas.

 

 

