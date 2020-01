Filmui „Džokeris“ – net vienuolika „Oskarų“ nominacijų

Filmas „Airis“ (The Irishman), pasirodęs srautinio transliavimo paslaugų milžinės „Netflix“ platformoje, Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filmas „Vieną kartą Holivude“ („Once Upon a Time... in Hollywood“) ir Samo Mendeso (Semo Mendeso) karinė drama „1917“ gavo po dešimt nominacijų.

Šiemetiniai „Oskarai“ bus išdalyti vasario 9-ąją.