Filmas „Klajoklių žemė“ pelnė pagrindinius Kritikų simpatijų apdovanojimus

Kritikų asociacija pripažino „Klajoklių žemę“ geriausiu filmu, o jo kūrėją Chloe Zhao Chloe Zhao (Kloi Džao) – geriausia režisiere.

Filmas, pasakojantis marginalizuotą, vyresnę amerikiečių kartą, keliaujančią po šalies Vakarus, taip pat pelnė apdovanojimus už geriausią kinematografiją ir adaptuotą scenarijų bei įtvirtino favorito pozicijas artėjant „Oskarų“ dalyboms, likus dviem dviem dienoms iki Kino meno ir mokslo akademijos balsavimo pradžios.

„Klajoklių žemė“ taip pat sėkmingai pasirodė per ankstesnį savaitgalį vykusią „Auksinių gaublių“ teikimo ceremoniją, tačiau šis filmas sukėlė pasipiktinimą Kinijos nacionalistiniuose sluoksniuose. Pastaruoju metu netgi iškilo abejonių, ar ši juosta bus rodoma Kinijoje, socialinių tinklų vartotojams ir valstybinei žiniasklaidai keliant klausimų dėl Pekine gimusios Z. Zhao lojalumo tėvynei.

Kino kūrėjai sekmadienį šios kontroversijos tiesiogiai nekomentavo. Prodiuserė Mollye Asher (Moli Ašer) padėkojo Z. Zhao, kad ji „vadovavo mums taip širdingai“.

„Šiems metams pademonstravus gyvybišką būtinybę ryšiui [tarp žmonių] ir empatijai, labai didžiuojamės, kad sukūrėme filmą, šlovinantį užuojautą, įgyjamą tiesiog klausantis vieni kitų“, – sakė M. Asher.

Z. Zhao savo ruožtu pagerbė savo juostos garso redaktorių Michaelą Wolfą Snyderį (Maiklą Volfą Snaiderį), kuris mirė praėjusią savaitę.

„Pasimatysime kelyje, mano drauge“, – filme ištartus žodžius citavo režisierė.

Kritikų simpatijų apdovanojimų, skiriamų pagal Šiaurės Amerikos didžiausios kritikų organizacijos 400 narių balsus, ceremonija vyko nuotoliniu būdu vienoje scenoje Los Andžele.

Ceremonijos vedėjas Taye'us Diggsas (Tėjus Digsas) pristatė virtinę į ceremoniją atvykusių svečių, tiesioginių vaizdo pokalbių ir iš anksto įrašytų žinučių. Per renginį kalbėjo pranešėjai, nominuotieji ir filmo „Juodoji pantera“ (Black Panther) velionio aktoriaus Chadwicko Bosemano (Čadviko Bouzmano) našlė.

„Tokiais momentais labai sunku atrasti šventišką nuotaiką“, – sakė Taylor Simone Ledward (Teilor Simon Ledvard), priimdama jos vyrui, pernai rugpjūtį mirusiam nuo vėžio, skirtą naujausią geriausio aktoriaus apdovanojimą už vaidmenį juostoje apie bliuzą 3-iame dešimtmetyje „Ma Rainey's Black Bottom“.

„Visuomenės tampa didžios, kai seni žmonės sodina medžius, nors žino, kad jų pavėsyje jie tikriausiai niekada negalės sėdėti, – pridūrė ji. – Ir mūsų visuomenė galbūt toli gražu nėra didi, bet žinau, kad jūsų pasėtos sėklos išaugs į miškus.“

Televizijos apdovanojimai – „Karūnai“

„Ma Rainey“ pelnė iš viso tris apdovanojimus, įskaitant du – techninėse kategorijose. Dar trys juostos pelnė po du apdovanojimus.

Aktorės Carey Mulligan (Keri Maligan) viltys pelnyti „Oskarą“ sustiprėjo, sulaukus sėkmės varžantis su virtine kitų pretendenčių. Ji kritikų simpatiją pelnė už moters, keršijančios moterų neapkenčiantiems vyrams, vaidmenį filme „Mergina, teikianti vilčių“ (Promising Young Woman), taip pat pelniusiame apdovanojimą už geriausią originalų scenarijų.

Tuo metu filmas „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7) apie teisme kilusią dramą dėl 1968 metų protestų prieš karą laimėjo apdovanojimą už geriausią aktorių kolektyvą, taip pat tapo viena iš dviejų apdovanojimą už geriausią redaktorių darbą pasidalijusių juostų.

Vienas iš šios juosto aktorių Sacha Baronas Cohenas (Saša Baronas Koenas) perspėjo, kad istorija kartosis, „jeigu iš jos nesimokysime, pasakodami jos ryškiausias istorijas“.

Vienas iš labiausiai jaudinamų ceremonijos momentų buvo aštuonmečio Alano Kimo, suvaidinusio dramoje apie korėjiečių imigrantų šeimą Amerikoje „Minari“, nevaldomai pasipylusios ašaros, kai jis įžengė į sceną atsiimti geriausio jaunojo aktoriaus apdovanojimą. „Minari“ taip pat buvo pripažintas geriausiu filmu užsienio kalba.

Kilus šurmuliui dėl televizijos CBS planuoto parodyti Britanijos karališkosios šeimos poros Meghan Markle (Megan Markl) ir princo Harry (Hario) atviro interviu Oprah Winfrey (Oprai Vinfri), serialas „Karūna“ (The Crown) dominavo Kritikų simpatijų televizijos apdovanojimų ceremonijoje, laimėjęs keturiose kategorijose, įskaitant geriausio draminio serialo.

„Oskarų“ nominacijos šiemet bus paskelbtos kovo 15 dieną, o praeitų metų kino sezoną vainikuojantis pagrindinis apdovanojimų renginys buvo atidėtas iki balandžio 25 dienos.