Estijos atstovas „Eurovizijoje“ atsiprašė jo daina pasipiktinusių italų

„Savo daina nenorėjau nieko įžeisti“, – šeštadienį Italijos visuomeniniam transliuotojui Rai2 sakė Tommy Cashas. „Aš myliu Italiją“, – pridūrė jis.

Dainoje netaisyklingomis anglų ir italų kalbomis skamba tokie žodžiai: „Me like to fly privati, with 24 carati“ (liet. Man patinka skraidyti privačiai, su 24 karatais).

Kiti kūrinio akcentai: „Mi casa very grandioso, mi money numeroso“ (liet. Mano namas milžiniškas, mano pinigai dideli) ir „I work around the clocko, that's why I'm sweating like a mafioso“ (liet. Dirbu kiaurą parą, todėl prakaituoju kaip mafijozas).

33 metų T. Cashas tvirtino nenorėjęs įžeisti šalies ir jos žmonių.

„Aš labai gerbiu šį miestą. Myliu šią šalį – maistą, architektūrą, dizainą, kavą. Negalėjau net įsivaizduoti, kad šitai galėtų nutikti“, – sakė jis.

Praėjusį mėnesį Italijos Senato vicepirmininkas Gianis Marco Centinaio paragino uždrausti Estijos dainą, nes joje „pilna klišių“, kurios žeidžia italus.

„Visiems, kurie įžeidinėja Italiją, turi būti uždrausta dalyvauti „Eurovizijoje“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė kraštutinių dešiniųjų partijai „Lega“ priklausantis G. M. Centinaio.

Daina „YouTube“ kanale perklausyta daugiau kaip 4,7 mln. kartų – peržiūrų skaičius ypač padidėjo nuo tada, kai kilo triukšmas. Nors kai kas išpeikė šį įrašą, daugeliui italų, panašu, daina patinka.

„Eurovizijos“ konkursas vyks gegužės viduryje Bazelyje, Šveicarijoje.

T. Cash pasirodys pusfinalyje.