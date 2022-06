Dieta nepadėjo: K. Kardashian kaltinama pokylyje „Met Gala“ sugadinusi M. Monroe suknelę

Platinine blondine tapusi K. Kardashian per pokylį spindėjo, bet taip pat sulaukė prieštaringų vertinimų dėl sprendimo apsivilkti pribloškiamą M. Monroe suknelę, vilkėtą 1962-aisiais dainuojant tuometiniam prezidentui Johnui F. Kennedy (Džonui F. Kenedžiui) „Laimingo gimtadienio, pone prezidente“.

Vien M. Monroe skirtą interneto svetainę tvarkantis kolekcininkas Scottas Fortneris (Skotas Fortneris) paskelbė šios kristalais puoštos kreminės spalvos suknelės nuotraukas „prieš“ ir „po“.

Nuotraukas „po“ padarė S. Fortnerio draugas, sekmadienį matęs suknelę retenybių muziejuje „Ripley's Believe It or Not!“ Los Andžele. Suknelė priklauso šiam muziejui ir jis leido K. Kardashian ją vilkėti.

Naujose nuotraukose matyti nedideli audinio įplėšimai prie kabliukų, išbyrėjusių kristalų vietos, ant siūlelio pakibę kristalai.

Įtariama žala suknelei, kurią muziejus aukcione nupirko už rekordinę 4,8 mln. dolerių (4,6 mln. eurų) sumą, pastarosiomis dienomis kėlė kritikos bangą socialiniuose tinkluose.

Trečiadienį S. Fortneris instagrame parašė: „Aš kaltinu „Ripley's“, nes jie leido vilkėti šią suknelę.“

„Jaučiu, kad įžymybės, visos ir kiekviena, gavusios progą vilkėti šį drabužį tikriausiai jos jokiu būdu nepraleistų, – sakė jis. – Tiesiog Kim K. tapo tuo žmogumi.“

„Dabar ji visam laikui sugadinta ir tikriausiai būtų sugadinta nepriklausomai nuo to, kas ją vilkėtų“, – sakė S. Fortneris.

Muziejus kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti.

Gegužės pradžioje „Ripley's“ trimitavo apie galimybę K. Kardashian vilkėti minimą suknelę.

„Labai rūpintasi išsaugoti šią istorijos dalelę. Prisidedant drabužių išsaugojimo specialistams, vertintojams, archyvarams ir draudikams drabužio būklė buvo svarbiausias prioritetas“, – skelbė kompanija.

K. Kardashian, kuri, kaip pranešta, laikėsi itin griežtos dietos, kad galėtų įsisprausti į legendinę suknelę, socialiniuose tinkluose į kaltinimus nesureagavo.