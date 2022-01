Daugiausiai SAG nominacijų gavo „Šuns galia“ ir „Gucci mados namai“

Režisierės Jane Campion (Džein Kampion) tamsusis vesternas „Šuns galia“ (The Power of the Dog) ir tikrais įvykiais pagrįsta kriminalinė drama „Gucci mados namai“ (House of Gucci) trečiadienį surinko daugiausiai nominacijų JAV Ekrano aktorių gildijos (SAG) apdovanojimams, laikomiems svarbia sėkmės užuomina prieš „Oskarų“ dalybas.