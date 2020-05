„Daddy Was A Milkman“ pristato vasara alsuojančią dainą

„Tema dainai atsirado iš visai paprastos situacijos. Ėjo į pabaigą antra karantino savaitė, o aš turėjau keletą neatidėliotinų reikalų, todėl pirmą sykį iš namų išlindau į miestą“, – pasakoja Ignas Pociūnas.

„Nors buvo nepakeliui,važiuodamas automobiliu tyčia prasukau pro Vilniaus senamiestį, dažnai taip darau, tiesiog šiaip sau. Kažkoks siurrealus vaizdas - tokį tuščią jį galėjai pamatyti nebent gilią naktį. Mano miestas, kuris visuomet pulsuoja gyvybe, yra pilnas šurmulio ir judesio, dabar buvo nykus ir tarsi vienišas. Pasidarė gaila jei ne visai sustojusio, tai bent gerokai stabtelėjusio gyvenimo, ir tuo pačiu miesto, kuris dėl šios priverstinės ramybės yra visiškai nekaltas. Galima sakyti, kad šita daina skirta savam miestui“.

Atlikėjas neslepia, kad labai pasiilgo gyvenimo be suvaržymų.

„Dabar, kai jau atidaromos lauko kavinės, mažėja suvaržymų, jaučiu vis didėjantį norą saulei šviečiant, be kaukės, pereit per Vilnių. Labai tokio jo pasiilgau“, – sakė atlikėjas.

„Daddy Was A Milkman“ – „Innocent Town“:

Prieš ketverius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas yra anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje ir „Žalgirio“ arenoje Kaune.

Scenos naujoką iškart puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018-ieji metai atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui pelnytai buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, reguliariai rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš dvejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje specialiuose renginiuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos išsiilgusiems gerbėjams.