D. Bosas apie apsilankymą kavinėje: keturias valandas smagiai leidome laiką be kaukių

„Keturias valandas smagiai leidome laiką be kaukių. Kaip ir visi kiti svečiai, beje“, – apie apsilankymą lauko kavinėje feisbuke papasakojo verslininkė Daina Bosas.

„Atėjau iki lauko kavinės be kaukės. Sėsdama prie stalo užsidėjau kaukę. Aplink mane sėdėjo svečiai be kaukių, nes jie jau turėjo gėrimus ant stalų. Po kelių minučių padavėja man atnešė gėrimą. Nusiemiau kaukę. Keturias valandas smagiai leidome laiką be kaukių. Kaip ir visi kiti svečiai, beje“, – rašė žinoma moteris.

Ji atviravo, kad einant į tualetą, reikėjo užsidėti kaukę, nors visi kiti restorano lankytojai sėdėjo be kaukių, nes jie turėjo gėrimus ant stalų.

„Antrą dieną galvoju ir niekaip nerandu logiško paaiškinimo šitam debiliškam nurodymui. Jaučiuosi kvailinama idiotų, o tai žemina mano orumą. Aš sutinku saugotis, bet tai turi būti tikra, o ne kažkokia apsaugos parodija ir pasityčiojimas. Jau laukiu, kada gausime nurodymą keliais ropoti. O ką, ne mažiau logikos būtų, nei „apsauginės“ kaukės vos kelioms minutėms“, – rašė D. Bosas.

Primename, kad laukiant maisto ar gėrimo viešojo maitinimo įstaigose nuo penktadienio privalu dėvėti kaukę. Tą numato ketvirtadienio vakarą sveikatos apsaugos ministro, operacijų vadovo Aurelijaus Verygos pasirašytas sprendimas.

„Privalu dėvėti įeinant į kavinę, užsakant maistą, vaikštant teritorijoje, o jas nusiimti galima valgant ir geriant“, – BNS atsiųstame komentare teigė ministro patarėja Lina Bušinskaitė.

„Žinoma, kaip ir iki šiol, išimtys galioja žmonėms su negalia, kuriems dėl sveikatos būklės sudėtinga dėvėti kaukes ar kitas veido apsaugos priemones arba išvis negali to daryti. Turintiesiems klausos negalią rekomenduojama dėvėti veido skydelį. Tokia praktika šiuo metu galioja ir kai kuriose užsienio šalyse, siekiant sustabdyti koronaviruso (COVID-19) infekcijos plitimą. Lietuvoje infekcijų kontrolės priemonės griežtinamos augant naujų užsikrėtimų skaičiui“, – pridūrė ji.

Be to, sprendime numatoma, kad lankytojai kavinėse, restoranuose, baruose valgytų ir gertų tik sėdėdami prie stalų ar baro. Kaip ir iki šiol, tarp stalų turi būti užtikrintas dviejų metrų atstumas, tačiau įvestas papildomas reikalavimas dėl sėdinčiųjų prie baro – jie vienas nuo kito turi būti nutolę ne mažesniu kaip vieno metro atstumu.

Taip pat kavinėse nebegalima tiekti maisto savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, cukraus, druskos, padažų ir kitų maisto produktų bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai.

Nuo penktadienio, be kita ko, įsigaliojo privalomas reikalavimas dėvėti kaukes renginiuose lauke ir viduje. Ši prievolė taikoma sporto, kultūros ir kitiems pramoginiams renginiams.

Be to, nuo šiol tiek uždarose, tiek atvirose patalpose turės būti išlaikomas mažiausiai vieno metro atstumas.

Anot ministerijos, kaukių neprivalės dėvėti profesionalūs sportininkai ir atlikėjai.

Iki šiol kaukių visiškai nereikėjo renginiuose atvirose erdvėse, taip pat ir uždaruose renginiuose, kai tarp žiūrovų būdavo išlaikomas dviejų metrų atstumas.

Už kaukių dėvėjimą atsakingi yra organizatoriai, maitinimo įstaigos ir patys žiūrovai, dalyviai ar lankytojai.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad dėl privalomų nurodymų nesilaikymo fiziniams asmenims gresia nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų baudos, juridiniams asmenims – nuo 1,5 iki 6 tūkst. eurų baudos.