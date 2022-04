Buvusi emigrantė – apie standartų laužymą ir tapimą mama sulaukus 48-erių

Buvusios emigrantės, Kretingoje gyvenančios J. Valery istorija galėtų tapti įkvėpimu kiekvienai, bijančiai keisti gyvenimą. Nesvarbu, ar tai reikštų nemėgstamo darbo metimą, kardinalius išvaizdos pokyčius, ar sprendimą skirtis ir pamilti iš naujo.

Dar vieno vaiko atsiradimas šeimoje atrodo lyg ir nieko neįprasto, jei ne Jurgos amžius. Ketvirtą kartą mama Jurga tapo 48-erių, tuomet, kai dauguma tokio amžiaus lietuvių moterų apie motinystę nė pasvajoti nedrįsta ir kur kas dažniau ima laukti anūkų bei pensijos. „Tai ne vėlyva, o brandi motinystė..“ – paaiškina Jurga. Tarp pirmojo ir ketvirtojo Jurgos vaiko – net 26-erių metų skirtumas. Vyresnioji dukra, pasak Jurgos, labai laukė sesutės, o sūnūs didžiavosi jos sprendimu. Susilaukti vaikelio brandžiame amžiuje Jurgos nesustabdė moksliniai tyrimai įspėjantys apie galimą riziką.

Kardinalūs gyvenimo pokyčiai Jurgos gyvenime prasidėjo nuo emigracijos. Į Norvegiją slaugytoja Lietuvoje dirbusi moteris išvyko per patį ekonominės krizės įkarštį, 2009-aisiais, kai Lietuvoje jos atlyginimas už atsakingą, daug jėgų reikalaujanti darbą buvo apverktinas. Nors tuometinis jos vyras šeimos išlaikymui uždirbdavo pakankamai, tačiau Jurgai buvo svarbi finansinė nepriklausomybė, be to, santuoka buvo jau ant griūties ribos. Tuo metu palikusi tris vaikus vyro ir tėvų priežiūrai, Jurga išvažiavo ieškoti laimės.

