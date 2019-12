Bosistas S. Hammas koncertuos Lietuvoje: demonstruos itin savitą grojimo techniką

Jis su grupe „Stue Hamm Band“ mūsų šalyje surengs iškart du koncertus: vasario 28 d. klube „Vakaris“ Vilniuje ir vasario 29 d. klube „Jazzpilis“ Klaipėdoje.

Amerikiečių boso gitaristas S. Hammas karjerą pradėjo 1984 m. ir iškart atkreipė visų dėmesį dėl originalios grojimo šiuo instrumentu technikos. Tai leido jam ne tik bendradarbiauti su daugeliu garsių atlikėjų studijoje ir scenoje, bet ir vystyti savo solinę kūrybą. Talentingasis boso gitaristas įrašė jau aštuonis solinius albumus, kurių naujausias „The Diary of Patrick Xavier“ išleistas pernai. Taip pačiais metais pasirodė ir išsamus rinktinis muzikanto albumas „Artspoke - The Best Of Stu Hamm: 2007-2018“.

Naujausiose koncertinėse gastrolėse „Greatest Hits Tour 2020“ skambės visos S. Hammo muzikinės karjeros dainos, apimančios ne tik solo kūrybą, bet ir periodą su gitaros grandais. Be jokios abejonės, koncertuose skambės ir įspūdinga bosinės gitaros soluotė, visų žinovų ir gerbėjų tituluojama tiesiog kaip „The Greatest Bass Solo Ever“. Šiam muzikantui pavaldūs keli muzikos stiliai – tai bliuzas, džiazas ir progresyvusis rokas, tad sunku jį įterpti į kažkokius rėmus bei geriausia tikėtis koncertuose įvairių siurprizų.

Be savo studijinio ir koncertinio bosisto karjeros, S. Hammas nuo 2011 m. eina grojimo boso gitara mokymo programos direktoriaus pareigas Holivudo muzikos institute. Taip pat jis keliauja po pasaulį kaip vienas ryškiausių „gyvų“ mokytojų, perduodamas paties išugdytus šio instrumento valdymo įgūdžius.

Be paties Stu grupėje „Stu Hamm Band“ šiame ture koncertuos du instrumentalistai: gitaristas Torstenas de Winkelis ir būgnininkas Felixas Dahmleris. Torstenas de Winkelis – žymus vokiečių muzikantas, kompozitorius ir filosofas, jaučiantis ypatingus sentimentus džiazo, world, fusion ir elektroninei muzikai. Jo tautietis Felixas Dahmleris baigė mušamųjų studijas Niujorke, ir nepaisant jauno amžiaus, jau talkino tuzinui žymių atlikėjų visame pasaulyje. O savo šalyje jis intensyviai rengia mokomuosius seminarus pradedantiems būgnininkams.