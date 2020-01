„Auksiniai gaubliai“ sekmadienį pradės apdovanojimų sezoną

Svaiginanti apdovanojimų teikimo ceremonija Beverli Hilse yra laikoma vienu didžiausių renginių pramogų verslo kalendoriuje ir gražia įžanga į kitą mėnesį vyksiančias „Oskarų“ dalybas.

Didžiausia pasaulyje vaizdo transliuotoja internetu „Netflix“ iš viso turi 34 „Auksinių gaublių“ nominacijas filmų ir televizijos kategorijose ir, kaip manoma, turėtų susišluoti keletą pačių prestižiškiausių ir geidžiamiausių apdovanojimų.

Geriausios dramos kategorijoje varžosi net du „Netflix“ filmai: Martino Scorsese (Martino Skorsezės) gangsterinė juosta „Airis“ (The Irishman) ir širdį verianti skyrybų drama „Santuokos istorija“ (Marriage Story).

„Jiems tikrai geri metai“, – naujienų agentūrai AFP sakė leidinio „Variety“ apdovanojimų redaktorius Timas Gray (Timas Grėjus). Jis atkreipė dėmesį, kad srautinio transliavimo paslaugų milžinė šį sezoną turi „penkis ar šešis“ įsimintinus filmus, o praėjusį kartą buvo tik Alfonso Cuarono (Alfonso Kuarono) šeimos drama „Roma“.

„Manau, kad jie pasirodys gerai“, – teigė T. Gray.

Kino filmus kurti „Netflix“ pradėjo tik 2015 metais, tačiau nuo to laiko milijardus dolerių skyrė tam, kad priviliotų didžiausius kino pramonės talentus ir įsuktų filmų reklamą.

„Netflix“ drama „Du popiežiai“ (The Two Popes) pristatyta keturiems apdovanojimams, o jos biografinėje juostoje „Mano vardas Dolomitas“ (Dolomite Is My Name) suvaidinęs komikas Eddie Murphy (Edis Merfis) pretenduoja į geriausio komedijos aktoriaus apdovanojimą.

Į pretendentų į apdovanojimus ratą sugrįžęs E. Murphy yra vienas iš daugybės įžymybių, besivaržančių dėl šio sezono „Auksinių gaublių“.

„Auksinių gaublių“ laimėtojus išrenka Holivudo užsienio spaudos asociacija (HFPA), kurią sudaro maždaug 90 apie pramogų industriją rašančių žiniasklaidos priemonių redaktorių bei žurnalistų iš įvairių šalių. Pernai ši komisija teisingai išpranašavo „Oskarų“ laureatus visose filmų kategorijose, išskyrus miuziklų.

„Paprastai jie neatspėja ne daugiau nei vieno, galbūt dviejų“ Kino meno akademijos apdovanojimų nugalėtojų, AFP sakė apdovanojimų prognozių svetainės „GoldDerby“ direktorius Chrisas Beachumas (Krisas Bičamas).

Ricky Gervaisas vėl sugrįžta

Britų komikas Ricky Gervaisas (Rikis Džerveisas) penktą kartą sugrįžta vesti spindinčią apdovanojimų ceremoniją, nors jo kandūs ir provokuojantys juokeliai ankstesniais metais ne tik linksmino, bet ir erzino svečius.

Tačiau šį kartą R. Gervaisas pažadėjo, kad ceremoniją ves „patį paskutinį kartą“.

Nors kai kuriose filmų kategorijose nugalėtoją pranašauti sunku, tačiau Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filmas „Vieną kartą Holivude“ („Once Upon a Time in Hollywood“) laikomas aiškiu favoritu geriausios komedijos kategorijoje, skelbia „GoldDerby“. Apdovanojimui už antro plano vaidmenį šiame į 7-o dešimtmečio Los Andželą nukeliančiame filme nominuotas ir aktorius Bradas Pittas (Bredas Pitas).

Pagrindinį vaidmenį psichologiniame trileryje „Džokeris“ (Joker) sukūręs Joaquinas Phoenixas (Choakinas Finiksas) pretenduoja į „Auksinį gaublį“ geriausio dramos aktoriaus kategorijoje, o biografiniame filme apie amerikiečių aktorę ir dainininkę Judy Garland (Džudi Garlend) „Judy“ pagrindinį vaidmenį atlikusi Renee Zelweger (Renė Zelveger) varžosi dėl geriausios aktorės apdovanojimo.

Pernai internetinės televizijos paslaugą pradėjusios tiekti JAV technologijų milžinės „Apple“ serialas „Rytinis šou“ (The Morning Show) taip pat turi kelias „Auksinių gaublių“ nominacijas televizijos kategorijose.

Tačiau šiam serialui teks susiremti su „Netflix“ produkcija. Naujausias jo serialas apie karališkąją šeimą „Karūna“ (The Crown) su visiškai nauju aktorių sąstatu ir Olivia Colman (Olivija Kolman) priešakyje turi keturias prestižiškiausias nominacijas.

Pirmieji ženklai rodo, kad šie metai bus sėkmingi Azijos filmų kūrėjams.

Azijiečių kilmės amerikiečių aktorė Awkwafina (Akvafina), suvaidinusi tragikomedijoje „Atsisveikinimas“ (The Farewell), yra laikoma neabejotina nugalėtoja geriausios komedijos aktorės kategorijoje, o Pietų Korėjos juodojo humoro komedija „Parazitas“ (Parasite) turėtų pasiimti geriausio filmo užsienio kalba apdovanojimą.

Juostos „Parazitas“ režisierius Bong Joon-ho (Pong Džunho) yra laikomas vienu realiausių pretendentų į geriausio režisieriaus apdovanojimą, dėl kurio šioje kategorijoje taip pat varžosi Holivudo sunkiasvoriai Q. Tarantino ir M. Scorsese.

Filmams – „geri metai“

HFPA sulaukė kritikos, kad į „Auksinį gaublį“ nepretenduoja nė viena režisierė. Ypač netikėta, kad nepastebėta liko juostos „Mažosios moterys“ (Little Women) kūrėja Greta Gerwig (Greta Gervig).

„Žinoma, kad esu nusivylusi. Man patinka mūsų sukurtas filmas“, – praėjusį mėnesį AFP sakė G. Gerwig.

„Šiemet yra tiek daug gražių filmų, kuriuos sukūrė moterys“, – teigė ji.

Tačiau mažas moterų sukurtų filmų skaičius yra „bauginantis“, sakė režisierė.

HFPA prezidentas Lorenzo Soria (Lorencas Sorija) teisindamasis leidiniui „Variety“ sakė, kad jo asociacijos nariai „nebalsuoja už lytį“, o balsuoja „už filmą ir atlikimą“.

T. Gray pritarė, kad režisierių nominacijų sąrašas, kuriame taip pat yra Samas Mendesas (Semas Mendesas) ir Toddas Phillipsas (Todas Filipsas), yra „gana geras“.

„Visi nominuoti režisieriai yra nominuoti pelnytai, – sakė jis. – Tai nėra koks nors nusistatymas prieš moteris režisieres.“

„Tai tiesiog geri metai – visos kategorijos perpildytos“, – pridūrė L. Soria.