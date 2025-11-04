Atskleista dar viena detalė apie Sakalausko šeimos pagausėjimą

Sekmadienio vakarą Arūnas feisbuke pasidalijo žinia apie šeimą aplankiusį stebuklą.
„Gyvenimas pilnas stebuklų“, – brūkštelėjo A. Sakalauskas.
Aktorius pasidalijo ir pirmąja vaikelio nuotrauka – joje užfiksuota švelni akimirka, kai laikoma naujagimio rankytė.
Nors aktorius viešai neatskleidė naujagimio lyties, Žmonės.lt pavyko sužinoti, kad porai gimė berniukas.
Nors Gabija neslėpė nėštumo, pora nusprendė šios žinios viešai neskelbti – džiugia naujiena jie pasidalijo tik tuomet, kai kūdikis jau gimė.
Primename, kad pora susituokė 2022-aisiais – jų vestuvės vyko romantiškame Bernardinų sode.
Naujausi komentarai