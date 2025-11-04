 Atskleista dar viena detalė apie Sakalausko šeimos pagausėjimą

2025-11-04 17:24
LNK inf.

Teatro ir kino aktorius Arūnas Sakalauskas kartu su žmona, gydytoja toksikologe Gabija džiaugiasi naujomis rolėmis – pasaulį išvydo sutuoktinių pirmasis vaikas. Paaiškėjo, kokios lyties atžala papildė poros gretas.

Atskleista dar viena detalė apie Sakalausko šeimos pagausėjimą / L. Balandžio/BNS ir asmeninio albumo nuotr.

Sekmadienio vakarą Arūnas feisbuke pasidalijo žinia apie šeimą aplankiusį stebuklą.

„Gyvenimas pilnas stebuklų“, – brūkštelėjo A. Sakalauskas.

Aktorius pasidalijo ir pirmąja vaikelio nuotrauka – joje užfiksuota švelni akimirka, kai laikoma naujagimio rankytė.

Nors aktorius viešai neatskleidė naujagimio lyties, Žmonės.lt pavyko sužinoti, kad porai gimė berniukas.

P. Peleckio/BNS nuotr.

Nors Gabija neslėpė nėštumo, pora nusprendė šios žinios viešai neskelbti – džiugia naujiena jie pasidalijo tik tuomet, kai kūdikis jau gimė.

Primename, kad pora susituokė 2022-aisiais – jų vestuvės vyko romantiškame Bernardinų sode.

 

