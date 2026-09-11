 Aštraus liežuvio efektas

Aštraus liežuvio efektas

2026-09-11 15:30 kauno.diena.lt inf.

Klientas visada teisus? Sidnėjaus restorano „Lady Chu“ savininkė Nahji Chu šį kone aksioma tapusį posakį laužo į šipulius.

Strategija: kandūs atsakymai į skundus tik dar labiau išpopuliarino restoraną.
Strategija: kandūs atsakymai į skundus tik dar labiau išpopuliarino restoraną. / „Google Maps“ nuotr.

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Užuot nuolankiai atsiprašinėjusi už neigiamus atsiliepimus „Google“ platformoje, ji pasirinko neįprastą strategiją – kandžius atsakymus, rašo „Daily Mail“.

Verslininkės drąsa ne gintis, o pulti sukėlė audrą socialiniuose tinkluose ir netgi internautų palaikymą.

Vienas ryškiausių susidūrimų įvyko per Valentino dieną, kai lankytojas paliko vieną žvaigždutę, nes vakarienė „sugadino jo vakarą“.

N. Chu atsakymas buvo žaibiškas: „Jūsų mergina atrodė mirtinai nuobodžiaujanti. Gal kitą kartą verčiau skirkite dėmesį jai, o ne telefonui“.

Kitam kritikui, surašiusiam paklodės ilgio skundą, ji ironiškai rėžė: „Žaviuosi tokiu atsidavimu. Dauguma žmonių tiek daug rašo tik prašydami vizos arba skirdamiesi“.

N. Chu, į Australiją atvykusi būdama aštuonerių kaip pabėgėlė iš Pietryčių Azijos, svetingumo industrijoje dirba jau du dešimtmečius, o jos restoranas išaugo iš išsineštinio maisto punkto.

Anot moters, aštrūs atsakymai į kritiką prasidėjo kaip gynybinė reakcija. Ir ši taktika virto sėkme – restoranas sulaukė „Qantas“ žurnalo rekomendacijos kaip vieta, kurią verta aplankyti.

Nors „Lady Chu“ vertinimų vidurkis išlieka 4 žvaigždutės, savininkė neabejoja, kad lankytojus traukia ne tik maistas: „Manau, žmonės dabar taip pat ateina savo akimis pamatyti tų garsiųjų vienos žvaigždutės apžvalgų herojės“.

Šiame straipsnyje:
restoranas Lady Chu
Nahji Chu
atsakymai į neigiamus atsiliepimus

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