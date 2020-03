Apsisprendė dėl kitų metų „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos: „The Roop“ – finale

Grupei „The Roop“ LRT taip pat perduos visas lėšas, surinktas šių metų nacionalinės atrankos metu už skambučiais ir trumposiomis žinutėmis žiūrovų atiduotus balsus, – iš viso beveik 20,3 tūkst. eurų.

Dėl COVID-19 pandemijos atšaukus „Euroviziją“, konkurso dalyvės turi apsispręsti, kaip kitų metų konkursui bus renkama jų daina. „Eurovizijos“ organizatoriai, Europos transliuotojų sąjunga (EBU) nurodė, kad konkurso taisyklės nebus keičiamos, todėl šiemet išrinktos dainos kitąmet „Eurovizijoje“ varžytis negalės – joje galės dalyvauti dainos, kurios iki šių metų rugsėjo 1 d. nebus skambėjusios viešai.

„Mums visiems apmaudu dėl taip susiklosčiusios situacijos – daina „On Fire“ buvo laikoma viena pagrindinių pretendenčių laimėti konkursą. Daug simpatijų ji sulaukė ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse, tačiau su ja pasirodyti ant didžiosios „Eurovizijos“ scenos, deja, nebegalėsime. „Eurovizija“ visų pirma yra dainos konkursas, kasmet Lietuvoje sulaukiantis didelio populiarumo, skatinantis kurti naujas dainas ir pasirodymus, todėl sutraukiantis daug norinčių jame išbandyti savo jėgas muzikos kūrėjų ir atlikėjų. Ieškojome sprendimo, kaip neatimti iš jų šios galimybės ir kartu nenubraukti „The Roop“ įdirbio. Dėl to priėmėme kiek nestandartinį sprendimą – rengsime naują nacionalinę atranką, o „The Roop“ skirsime vietą pasirodyti jau pačiame jos finale. Labai vertiname ir dėkojame „The Roop“ už atsakingą požiūrį į pasirengimą šių metų „Eurovizijai“. Suprantame, kad grupė į tai jau investavo nemažai laiko ir lėšų, todėl taip pat priėmėme sprendimą grupei perduoti balsavimo metu surinktas lėšas, kurios turėjo būti skirtos pasirengti didžiajai „Eurovizijai“, – sako LRT generalinės direktorės pavaduotojas, „Eurovizijos“ darbo grupės vadovas Gytis Oganauskas.

„The Roop“ nariai yra susipažinę su LRT pozicija. Suprantame, kad buvo ieškomas variantas, kuris tenkintų LRT ir grupę. Ar mes dalyvausime atrankoje, kad ir išskirtinėmis teisėmis? Dar nežinome. Praėjo tik mėnuo su puse nuo laimėjimo su daina „On Fire“. Viskas vyksta labai greitai. Per greitai. Turime apgalvoti ir sprendimą priimsime tik žymiai vėliau“, – sako grupės „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius.

G. Oganauskas taip pat parėžia, kad EBU artimiausiu metu turėtų paskelbti, kaip jie ketina pagerbti nacionalinių atrankų dalyvius, kurie turėjo pasirodyti šių metų „Eurovizijoje“. Prie pagerbimo prisidės ir Lietuvos visuomeninis transliuotojas LRT.

Lietuva „Eurovizijos“ konkurse dalyvauja nuo 1994-ųjų ir yra pasirinkusi savo atstovą rinkti nacionalinės atrankos būdu. Taip buvo atrinkti visi „Eurovizijoje“ dalyvavę Lietuvos atstovai, išskyrus patį pirmąjį dalyvį Ovidijų Vyšniauską, kuris buvo išsiųstas be atrankos. Aukščiausią vietą Lietuvai iki šiol yra iškovoję „LT United“, su daina „We Are The Winners“ 2006 m. užėmę šeštąją vietą.

Per visą konkurso rengimo istoriją tai yra pirmas kartas, kai „Eurovizijos“ dainų konkursas neįvyks. 65-ojoje „Eurovizijoje“ šiemet turėjo pasirodyti 41 šalies atstovai.