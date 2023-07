Apie paskutines S. O'Connor gyvenimo dienas: buvo kuriami nuostabūs planai

Jos mirtis nelaikoma įtartina, tačiau bus atliktas skrodimas, kad būtų nustatyta mirties priežastis, pranešė pareigūnai, visam pasauliui siunčiant užuojautą.

„Sinead baiginėjo naują albumą, peržiūrėjo naujas 2024 metų gastrolių datas ir svarstė galimybes, susijusias su filmo pagal jos knygą kūrimu“, – sakoma jos agentų Kennetho Papenfuso (Keneto Papenfuso) ir Carlo Papenfuso (Karlo Papenfuso) pareiškime.

„Tuo metu buvo kuriami nuostabūs planai“, – pridūrė jie ir pažymėjo, kad yra jai amžinai dėkingi.

Buvo garbė dirbti su Sinead.

„Buvo garbė dirbti su Sinead profesionaliai, kaip muzikantams, prodiuseriams ir jos menininkų vadybininkams per pastaruosius devynerius metus, bet daug, daug daugiau nei tai Sinead buvo šeima, – sakė agentai. – Tegul ji ilsisi ramybėje.“

Šimtai politikų, muzikantų ir kitų žmonių pareiškė užuojautą S. O'Connor, kuri garsėjo galingu balsu ir maištinga charizma.

Dublino grafystėje gimusi „Grammy“ apdovanojimų laureatė per savo karjerą išleido 10 albumų, nuo „I Do Not Want What I Haven't Got“ iki 2014 metais pasirodžiusio „I'm not Bossy, I'm the Boss“.

S. O'Connor viešai kalbėjo apie savo psichikos sveikatos problemas, įskaitant kovą su mintimis apie savižudybę ir bipolinio sutrikimo diagnozę.