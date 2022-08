Aktorė A. Heche – kritiškos būklės po automobilio avarijos ir gaisro

Los Andželo priešgaisrinis departamentas (LAFD) pranešė, kad transporto priemonė atsitrenkė į dviejų aukštų namą Los Andželo Mar Vistos rajone, „pažeidė jo konstrukcijas ir sukėlė smarkų gaisrą“.

Automobilyje rasta suaugusi moteris buvo „LAFD paramedikų išvežta į vietos ligoninę kritinės būklės“, – sakoma pranešime.

JAV žiniasklaida patvirtino garsenybių pasaulio naujienų portalo TMZ pirminius pranešimus, kad moteris, rasta mėlyname „Mini Cooper“, yra A. Heche.

53 metų aktorė pirmiausiai įsirėžė automobiliu į namo garažą ir nuvažiavo, rodo TMS surinktos ir paskelbtos nuotraukos.

Vėliau tas pats automobilis rėžėsi ir „smarkiai apgadino“ šį namą Mar Vistoje. Atvykę 59 ugniagesiai darbavosi 65 minutes, kad užgesintų gaisrą, nurodė LAFD.

Aktorė nuo 10-o dešimtmečio yra sukūrusi vaidmenų virtinėje filmų, įskaitant juostas „Šešios dienos, septynios naktys“ (Six Days, Seven Nights), „Donis Braskas“ (Donnie Brasco) ir „Žinau, ką padarei praeitą vasarą“ (I Know What You Did Last Summer).

A. Heche taip pat žinoma dėl savo vaidmens daugiaserijinėje televizijos melodramoje „Kitas pasaulis“ (Another World), už kurį 1991 metais pelnė „Daytime Emmy“ apdovanojimą.

Dešimtajame dešimtmetyje daug dėmesio sulaukdavo jos ryšys su televizijos laidų vedėja Ellen DeGeneres (Elen DiDženeres).