„Vilnius Mama Jazz“: britiški akcentai ir lietuviškoji vitrina

Festivalio klausytojai gali liudyti, kad O. Tzuras įspūdingai jungia indų muzikos tradicijas ir džiazą, kad jis išrado naują svingo skambesį, kad jo improvizacijos kalba yra unikali ir kad šie svečiai iš Niujorko šių metų „Vilnius Mama Jazz“ sūkuryje dovanojo vienas įspūdingiausių akimirkų. O garsiausias pasaulyje džiazo žurnalas „Downbeat“ dar tiksliau apibūdino O. Tzuro grojimą: „Šis muzikantas – lyg ugnikalnis vandenyno dugne“. Negalime nesutikti.

Lapkričio 14-tą dieną Šiuolaikinio meno centre nusileido kosminis britų desantas „The Comet is Coming“: dabar ir festivalio „Vilnius Mama Jazz“ klausytojai galės drąsiai tvirtinti, kad jie tapo vieno įdomiausių britų scenos fenomeno istorinio nusileidimo Lietuvos žemėje liudininkais.

Kas toji atskriejusi kometa? Tai Shabaka Hutchingsas, Maxas Hallettas ir Danas Leaversas. Trys vyrukai, savo kūryboje nesilaikantys jokių žanrinių kanonų, o vakar ŠMC jie suplakė itin stiprų krautroko, afrikietiškų ritmų, džiazo, elektronikos ir psichodelinio roko kokteilį.

Išskirtinai britiškais akcentais paženklintas ir šiandienos, lapkričio 15-osios, festivalio vakaras. Abiejuose vakaro koncertuose pasirodys britų kolektyvai. Scenoje klausytojai išvys Mančesterio scenos atstovus „GoGo Penguin“ (19.00 val.) ir Londono žymūnus „Portico Quartet“ (22.00 val.).

„GoGo Penguin“ – tai pianistas Chrisas Illingworthas, kontrabosininkas Nickas Blacka ir būgnininkas Robas Turneris. Prieš šešerius metus užgimęs kolektyvas, vos išleidęs debiutinį albumą „Fanfares“, susilaukė teigiamų reakcijų ir nuskynė geriausio džiazo albumo prizą Gilleso Petersono apdovanojimuose. Prabėgus porai metų, po antrojo albumo „v2.0“, grupė atsidūrė „Mercury“ premijos nominantų sąraše, o „All About Jazz“ apžvalgininkas Bruce‘as Lindsay apie Mančesterio trio rašė, jog tai ko gero vienas labiausiai jaudinančių šiuolaikinio džiazo kolektyvų.

Pastaruosius trejus metus „GoGo Penguin“ bendradarbiauja su kultine leidykla „Blue Note“.

Mančesterio pingvinų garsinė estetika susideda iš daugybės detalių. Organiškos minimalizmo genijaus Philipo Glasso braižą primenančios klavišinių partijos, sinkopuota stipri bosinė linija, elektroninės muzikos kanonams artima mušamųjų sekcija. Ir visą tai klaidžioja kažkur tarp Esbjörno Svenssono trio lyrizmo, bristoliškojo trip-hopo liūdesio bei Claude‘o Debussy romantikos.

Kitame festivalio „Vilnius Mama Jazz“ koncerte pasirodys „Portico Quartet“ – ambientinio džiazo šaukliai iš Londono. Penkioliktus gyvavimo metus skaičiuosiantis kolektyvas užgimė Londono universitete, kuriame susikirto Jacko Willie, Milo Fitzpatricko, Duncano Bellamy ir Nicko Mulvey keliai. O kolektyvo pavadinimo istorija netgi kiek komiška. Vieną pirmųjų savo koncertų surengę lietingą dieną, ketveriukė buvo priversta slėptis po portiku, kuris ir padiktavo kolektyvo pavadinimą.

Vos išleidę debiutinį įrašą „Knee-Deep in the North Sea“, „Portico Quartet“ buvo nominuoti „Mercury“ premijai, o tėvynainiai indie rokeriai „Alt-J“ šį įrašą įvardino kaip vieną esminių, be kurio, greičiausiai, nebūtų buvę jų grupės.

Unikalaus grupės skambesio paslaptis glūdi hange – Šveicarijoje Felixo Rohnerio ir Sabinos Schärer rankomis sukurtame perkusiniame instrumente. Švelnaus tembro, bet charakteringo skambesio instrumentas, dėka vieno iš kvarteto įkūrėjų Nick‘o Mulvey, tapo tarsi vizitine „Portico Quartet“ kortele.

Po šių dviejų koncertų (23.30 val.) atgims festivalio „Vilnius Mama Jazz“ naktinis gyvenimas: ten pat, Šiuolaikinio meno centro Kino salėje, vyks naktinis jam session. O jame galima tikėtis išvysti ir visą britišką džiazo žvaigždyną.

Lapkričio 15 d. atsiveria dar viena reikšminga „Vilnius Mama Jazz“ festivalio dimensija – nuo 2016 metų, bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu, organizuojamas projektas Showcase Stage įgauna vis didesnį pagreitį ir jau turi apčiuopiamos naudos Lietuvos džiazo muzikos plėtrai. „Vitrinos“ arba showcase scena, kuri šiais metais skirta vien Lietuvos kolektyvams – per tris dienas trylika ryškiausių, įdomiausių, reprezentatyviausių, pasiruošusių eksportui vietinių kolektyvų koncertuos ŠMC Kino salėje delegatams iš Austrijos, Čekijos, Egipto, Estijos, Danijos, Suomijos, Vokietijos, Vengrijos, Islandijos, Latvijos, Norvegijos, Rumunijos, JAV ir Lietuvos, kurie, tikėtina, dalį jų kvies į savo festivalius ar įtrauks į savo stebimų augančių kolektyvų akiratį. Bet tuo pačiu pasirodymai yra atviri publikai – visiems mėgstantiems džiazą ir besidomintiems Lietuvoje kuriančiais muzikantais atsiveria puiki galimybė išgirsti 13 rinktinių Lietuvos projektų.

„Džiaugiamės, kad tęsiasi Lietuvos kultūros instituto Vizitų programos bendradarbiavimas su „Vilnius Mama Jazz“. Jau įsitikinome, kad pasaulinio džiazo renginių prodiuserių tiriamieji vizitai, galimybė jiems ne tik išgirsti muzikantus nuo scenos, bet ir gyvai aptarti bendradarbiavimo galimybes duoda puikių vaisių! Po ekspertų vizito 2017-aisiais įvyko kelių Lietuvos džiazo kolektyvų koncertai Pekino „Nine Gates Jazz“ festivalyje, Šenženio „OCT-LOFT Jazz“ programoje Lietuvos muzikantai tampa kasmetiniu reiškiniu, vyksta derybos dėl lietuviškų džiazo ir indie muzikos grupių pasirodymų Pietų Korėjos džiazo festivaliuose. Neabejojame, kad šiemet atvykstantys septyni Vizitų programos finansuojami ekspertai taip pat prisidės prie muzikinių Lietuvos džiazo kelionių geografijos plėtimo, – teigė Lietuvos kultūros instituto direktorė Aušrinė Žilinskienė.

Penktadienį „vitriną“ pradeda veteranų trio Juozas Milašius, Skirmantas Sasnauskas ir Arkadijus Gotesmanas, po jų seks Leonardo Pilkausko septetas „Birthday“, „Castor Stetson“ ir „Brave Noises“.

Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.