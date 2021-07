Venecijos kino festivalį atidarys naujausias P. Almodóvaro filmas

„Režisieriaus karjerą pradėjau būtent Venecijoje, tad man didelė garbė po 38-erių metų atidaryti mieliausią mano širdžiai festivalį“, – teigia P. Almodóvaras, tikindamas esąs dėkingu festivalio organizatoriams bei dedantis viltis, jog pateisins jų lūkesčius.

1983-aisiais Venecijos kino festivalyje buvo parodytas vienas pirmųjų režisieriaus filmų, komedijinė drama „Blogi įpročiai“ (angl. „Dark Habits“). Venecijos kino festivalyje P. Almodóvar viso buvo apdovanotas dusyk – 1988-aisiais už filmo „Moterys ties nervų krizės riba“ (angl. „Women on the Verge of a Nervous Breakdown“) scenarijų ir 2019-aisiais, pelnydamas Auksinį liūtą už karjeros pasiekimus.

Dramos „Parallel Mothers“ premjera Venecijos kino festivalyje įvyks rugsėjo 1-ąją. Lietuvos žiūrovai filmą kinuose pamatys spalio 8-ąją. Pagrindinius vaidmenis filme atlieka režisieriaus mūza, Oskaro laureatė Penélope Cruz bei aktorės Rossy de Palma ir Aitana Sánchez-Gijón. Tai – aštuntas filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka aktorė Penélope Cruz ir aštuntasis filmas, kuriame pasirodo artima jo bičiulė, aktorė Rossy de Palma.

Konstruodamas filmo siužetą režisierius ir scenarijaus autorius P. Almodóvaras lieka ištikimu sau – narsto daugumą jo filmų apraizgiusią motinystės temą. „Parallel Mothers“ pavadintą kūrinį režisierius vadina įtempto siužeto drama, kurioje kalbama apie protėvių svarbą mūsų gyvenime ir atsiminimus. Anot filmo siužeto, dviejų moterų likimai susikerta gimdymo palatoje. Dženisė (akt. Penélope Cruz) – sėkminga fotografė, Ana (akt. Milena Smit) – pasimetusi paauglė. Jos abi – vienišos, netrukus neplanuotus kūdikius gimdysiančios moterys, kurių susitikimas amžiams pakeis jųdviejų likimus.