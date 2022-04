Taivane atidaryta Lietuvos fotografijos paroda

Balandžio 10 d. Taivano nacionaliniame dailės muziejuje atidaryta kelionę po Aziją tęsianti lig šiol didžiausia originalius Lietuvos fotografų kūrinius pristatanti paroda „Uncoverings. The Search for Identity in Lithuanian Photography“. Ją inicijavo Lietuvos kultūros atašė Kinijai ir P. Korėjai Tomas Ivanauskas, organizavo Lietuvos nacionalinis dailės muziejus kartu su Taivano nacionaliniu dailės muziejumi. Projekto partneris – Lietuvos kultūros institutas. Paroda dedikuojama visiems savo laisvę ginantiems žmonėms Ukrainoje.