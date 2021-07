T. Kazakevičiaus fotografinis ciklas „Tai, ko nebebus“ tęsia kelionę po Kiniją

Šenjange (Kinija), galerijoje „1905 Art Space“, buvo pristatytas Tado Kazakevičiaus fotografinis ciklas „Tai, ko nebebus“ (angl. „Soon to be Gone“). Paroda surengta Pekino fotografijos centro „Three Shadows“ iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros atašė Kinijoje ir Šenjango galerija.

Tai jau trečioji šios serijos ekspozicija Kinijoje. Prieš tai ji buvo rodyta „Jimei x Arles“ fotografijos festivalyje ir Lietuvos Respublikos ambasadoje Pekine.

„Per parodos atidarymą palinkėjau šiam ciklui po Kiniją keliauti tiek metų, kiek jis buvo kurtas, – penkerius, – sako Lietuvos kultūros atašė Kinijoje Tomas Ivanauskas. – Atidaryme akcentavau svarbų Tado Kazakevičiaus, kaip lietuviškosios humanistinės fotografijos tesėjo, indėlį šiuolaikinės mūsų fotografijos kontekste. Man šio fotografo nuotraukos kalba ne tiek apie praeitį, kiek apie dabartį. Apie tai, kad turime vertinti esamą momentą kiekvieną sekundę, nes po akimirkos jo jau nebebus.“

T. Kazakevičiaus ciklas „Tai, ko nebebus“ – requiem Lietuvos kaimui. Jis buvo kurtas daugiau nei penkerius metus visoje Lietuvoje. „Lėtai fiksuotos istorijos praturtino mano asmeninį gyvenimą, išmokė aiškiau suprasti kaimo žmogaus nūdieną ir gyvenimą, o šių žmonių portretus mano sąmonėje pavertė ne tik dar gražesniais, bet ir net šiek tiek šventais. Iš naujo pamilau savo tėvynę, o šis ciklas nejučiomis tapo viso gyvenimo ciklu“, – sako fotografas.

Galerijos „1905 Art Space“ nuotr.

Per parodos atidarymą palinkėjau šiam ciklui po Kiniją keliauti tiek metų, kiek jis buvo kurtas, – penkerius.

Jis teigia, kad be galo vertina ir didžiuojasi besitęsiančiu bendradarbiavimu su tokia galerija kaip „Three Shadows“, kuri aktyviai skleidžia jo kūrybą Kinijoje: „Tai yra puikus tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys, kuris nebūtų įvykęs be labai nuoširdaus ir aktyvaus Lietuvos kultūros atašė ir Lietuvos ambasados Kinijoje įsitraukimo. Džiaugiuosi savo darbus matydamas puikioje „1905 Art Space“ galerijoje. Be abejonės, gailiuosi negalėdamas ekspozicijos išvysti savo akimis. Bet vėl ir vėl stebiuosi tokios asmeniškos bei lokalios kūrybos aktualumu, rodos, tokiame tolimame krašte. Tai darkart patvirtina, jog kalbame tomis pačiomis bendražmogiškomis temomis.“

T. Kazakevičiaus paroda „Tai, ko nebebus“ galerijoje „1905 Art Space“ veiks iki rugsėjo 5 d.