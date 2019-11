Švedų klimato aktyvistė G. Thunberg Didžiojoje Britanijoje paskelbta Metų autore

Švedų klimato aktyvistė Greta Thunberg Didžiojoje Britanijoje paskelbta Metų autore už savo pirmąją knygą „Niekas nėra per mažas pakeisti padėtį“ (No One Is Too Small to Make a Difference) pagal vieno didžiausių Jungtinėje Karalystėje knygynų tinklų „Waterstones“ versiją.