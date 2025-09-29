 Rumunijos teatro scenoje skambėjo šūksniai „Gėda Nausėda“

Rumunijos teatro scenoje skambėjo šūksniai „Gėda Nausėda“

2025-09-29 16:31 kauno.diena.lt inf.

Oskaro Koršunovo teatras paviešino įrašą iš Tarptautinio Transilvanijos festivalio Kluž Napokoje, Rumunijoje, kuriame teatro scenoje buvo girdimi šūksniai „Gėda Nausėda“.

Rumunijos teatro scenoje skambėjo šūksniai „Gėda Nausėda“ / P. Peleckio / BNS nuotr., feisbuko vaizdo įrašo stop kadras.

Aktorius teatro scenoje kreipėsi į publiką ir paprašė palaikymo, atsižvelgdamas į sudėtingą padėtį, kurioje Lietuvoje atsidūrė kultūros atstovai. Jis išmokė susirinkusiuosius kartu skanduoti.

Šiuo veiksmu kultūros bendruomenė toliau tęsia protestus prieš Kultūros ministerijos perdavimą partijai „Nemuno aušra“ ir jos nario Ignoto Adomavičiaus paskyrimą ministru.

Prezidento G. Nausėdos globos atsisakė dideli kultūros renginiai, pavyzdžiui, kino festivalis „Scanorama“, o Vilniaus knygų mugė atsisakė priimti jo, premjerės ir kultūros ministro kalbas. Be to, atsistatydino Literatūros taryba, o architektai protestavo Venecijos architektūros bienalėje. Tai tik keletas iš daugelio kultūros bendruomenės išreikšto nepasitenkinimo pavyzdžių.

