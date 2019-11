Prancūzų aktorė C. Deneuve patyrė insultą

C. Deneuve agentės paskelbtame pranešime aktorės šeimos vardu nurodoma, kad insultas nepadarė didelės žalos, bet, žinoma, aktorei kurį laiką reikės ilsėtis ir atsigauti.

76 metų C. Deneuve vaidino tokiuose garsiuose filmuose, kaip Luiso Bunuelio „Dienos gražuolė“ (Belle de Jour, 1967 m.), Romano Polanskio „Pasibjaurėjimas“ (Repulsion, 1965 m.) ir Jacqueso Demy „Šerburo lietsargiai“ (The Umbrellas of Cherbourg, 1964 m.).

C. Deneuve tikriausiai yra žymiausia Prancūzijos visų laikų aktorė, suvaidinusi daugiau kaip 100 filmų. Vienas iš naujausių jos atliktų vaidmenų yra vaidmuo japonų režisieriaus Hirokazu Koreedos juostoje „Tiesa“ (The Truth, 2019 m.). Aktorė šiuo metu filmavosi dar vienoje juostoje – „In her/his Lifetime“ (De son vivant, 2020 m.).