Nacionalinis dailės muziejus ir Šalių sąjunga tęs bendradarbiavimą saugant meno kūrinius

Anot jo, jau šešerius metus trunkantis bendradarbiavimas pagal naująją LNDM generalinio direktoriaus Arūno Gelūno ir Šaulių sąjungos vado Lindo Idzelio pasirašytą sutartį pratęstas dar dešimčiai metų.
„Nesaugioje šiandienos geopolitinėje aplinkoje, ketvirtus metus besitęsiant karui Ukrainoje, kultūros paveldo apsauga tampa neatsiejama valstybės atsparumo dalimi“, – pranešime cituojamas A. Gelūnas.
„Lietuvos šaulių sąjungos parama leidžia Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui saugiai laikyti, gabenti ir pristatyti visuomenei išskirtinės vertės meno kūrinius net ekstremaliomis sąlygomis. Šis bendradarbiavimas yra gyvas įrodymas, kad kultūra ir pilietinė atsakomybė veikia išvien“, – sakė jis.
Lietuvos šaulių sąjungos vado L. Idzelio teigimu, kad šauliai nuo pat įkūrimo buvo suvokiama ne tik kaip ginkluota struktūra, bet kaip sąmoningų ir atsakingų piliečių bendruomenė, kuriai rūpi valstybės saugumas, kultūra, istorinė atmintis ir vertybės, todėl bendradarbiavimas su LNDM yra natūrali šios misijos tąsa.
„Saugodami kultūros paveldą, meno kūrinius ir padėdami jiems pasiekti visuomenę, šauliai prisideda prie valstybės atsparumo ne tik ginklu, bet ir pilietine laikysena. Kultūra yra tai, dėl ko verta stovėti laisvės sargyboje“, – teigė L. Idzelis.
Šauliai prisideda prie svarbiausių LNDM parodų apsaugos, lydi vertingus kūrinius kelionėse ir užtikrina sklandų meno darbų judėjimą Lietuvos teritorijoje.
Anot muziejaus, šis bendradarbiavimas atvėrė galimybes LNDM veikti kartu su Ukrainos muziejais net ir karo sąlygomis, saugant, gabenant ir pristatant visuomenei ypatingos vertės kultūros paveldą.
Bendradarbiaujant su Lietuvos šaulių sąjunga užtikrintas saugus Marijos Prymačenko kūrybos, Georges’o de La Touro, Franso Halso tapybos darbų, Albrechto Durerio graviūrų, Rembrandto ofortų, Francisco Goyos raižinių, japoniškų dailės kūrinių ir kitų senųjų dailės meistrų kūrinių iš Ukrainos muziejų atgabenimas bei pristatymas visuomenei.
„Ši partnerystė leido LNDM ir jo padaliniams Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje pastaraisiais metais įgyvendinti dešimtis reikšmingų tarptautinių parodų projektų, apimančių Ukrainos kultūros paveldą ir Europos dailės šedevrus, – rašoma pranešime. – Taip buvo ne tik prisidėta prie karo sąlygomis pažeidžiamo kultūros paveldo apsaugos, bet ir sudaryta galimybė Lietuvos visuomenei nuosekliai susipažinti su Ukrainos muziejų rinkiniais.“
Dalis atgabentų kūrinių restauruoti LNDM Prano Gudyno restauravimo centre, jis tapo ir profesionalių mainų erdve – čia stažuojasi dešimtys restauratorių ir kitų paveldo specialistų iš Ukrainos.
LNDM yra vienas didžiausių nacionalinių meno muziejų Lietuvoje, kaupiantis, saugantis, tiriantis, konservuojantis, restauruojantis ir populiarinantis nacionalinės svarbos dailės, meno ir kultūros istorijos vertybes. Jo kolekcija eksponuojama devyniuose padaliniuose Vilniuje, Klaipėdoje, Palangoje ir Juodkrantėje.
Naujausi komentarai