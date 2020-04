Mažinant koronaviruso poveikį kultūrai bus skirta apie 7 mln. eurų

Šiam planui trečiadienį pasitarime pritarė ir Vyriausybė, tad bendra parama kultūros sektoriui dėl koronaviruso ir karantino padarinių siektų apie 7 mln. eurų, BNS patvirtino Kultūros ministerijos atstovė spaudai Jana Mikulevič. Dar apie 1,3 mln. eurų bus nukreipta kompensaciniams mechanizmams perskirsčius pinigus iš vidinių resursų.

„Priemonės yra skirtos ir kultūros įstaigoms, organizacijoms, ir individualiems kūrėjams, menininkams, išskiriant tam tikras prioritetines sritis: skaitmeninę nuotolinę kultūros sklaidą, kuri yra šiuo metu tikrai be galo aktuali, kurią reikia sustiprinti galvojant apie ateitį, Lietuvos kino sektorių ir socialinę pagalbą pajamas praradusiems menininkams“, – Seimo Kultūros komiteto posėdyje ketvirtadienį sakė M. Kvietkauskas.

Ministerija nurodo, kad 3 mln. eurų bus paskirstyti per Kultūros rėmimo fondą, skaitmeninių kultūros paslaugų kūrimo programai. Šios lėšos bus turėtų pasiekti kultūros organizacijas, įskaitant nevyriausybines organizacijas ir biudžetinio sektoriaus kultūros įstaigas. Paraiškų laukiama jau balandį.

Dar 2 mln. eurų skiriami Lietuvos kino sektoriui remti, šias lėšas administruos Lietuvos kino centras, skirdamas paramą kino gamybai ir platinimui, priemonėms, skatinančioms kino teatrų atsigavimą, naujiems televizijos ir kino produktams kurti ir panašioms veikloms.

Vyriausybei skyrus papildomus 2 mln. eurų meno kūrėjų socialinės apsaugos programai, t.y. kūrybines prastovas patiriantiems asmenims, turintiems meno kūrėjų statusą. Prastovos bus mokamos tris mėnesius.

Papildomi 1,3 mln. eurų rasti iš vidinių resursų: su Lietuvos kultūros taryba perskirsčius Kultūros rėmimo fondo lėšas, 600 tūkst. eurų skirta kūrybinėms stipendijoms. Šiuo metu Lietuvos kultūros taryba jau priima kūrėjų paraiškas, stipendijas planuojama skirti daugiau nei 300 kūrėjų.

Dar apie 700 tūkst. eurų paramą, kurią planuojama nukreipti individualiai dirbančių kūrėjų nuostoliams kompensuoti, ministerija derina su autorių ir gretutinių teisių asociacijomis, agentūromis.

Rems žiniasklaidą

M. Kvietkauskas taip pat sako, kad Vyriausybė premjero vadovaujamoje darbo grupėje jau apsisprendė remti žiniasklaidą tiesiogiai per Vyriausybės kanceliariją ir kai kurias atskiras ministerijas, įgyvendinant „skubų integruotos komunikacijos ir viešųjų ryšių paslaugų pirkimą“. Pavedimą vykdyti pirkimus, anot M. Kvietkausko, jau davė sveikatos ministras Aurelijjus Veryga, vadovaujantis Valstybės ekstremalios situacijos situacijų koordinavimo centrui.

Tokiam modeliui, pasak M. Kvietkausko, pritarė žiniasklaidos atstovai.

Ministras patvirtino, kad taip pat numatoma padengti įmokas už žiniasklaidos transliacijas Lietuvos radijo ir televizijos centrui bei išlaidas už leidinių prenumeratos pristatymą per Lietuvos paštą.

Susisiekimo ministerijos atstovai komiteto posėdyje tvirtino, kad ministerijos nuomone, prenumeratos išlaidos turėtų būti kompensuojamos kitu būdu – ne per „Lietuvos paštą“, kuris miestuose teikia tik apie pusę spaudos pristatymo paslaugų, bet per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, taip siekiant padengti visas išlaidas. Skaičiuojama, kad tam prireiktų apie 300 tūkst. eurų per mėnesį. Dėl šios paramos modelio dar bus sprendžiama artimiausiomis savaitėmis.

M. Kvietkauskas sako, kad planas nėra galutinis ir gali būti dar pildomas, ministerija taip pat peržiūri ir savo vidinius resursus, kuriuos galėtų nukreipti kultūros įstaigų praradimų kompensavimui.

Ministras taip pat patikino, kad yra aptariamas kultūrinius renginius organizuojančių įstaigų pageidavimas nukelti pinigų grąžinimo terminą už neįvykusius renginius, tačiau tam reikėtų keisti Civilinį kodeksą, tad dėl to dar bus diskutuojama. Dabartinė tvarka leidžia pinigus už bilietus grąžinti per dvi savaites pasibaigus karantinui.

Dėl PVM mažinimo renginiams, anot jo, argumentai yra girdimi, tačiau Finansų ministerijos nuomonė „yra neigiama“. M. Kvietkauskas pabrėžia, kad lengvatinis mokestis jau taikomas knygų, spaudos leidybai.