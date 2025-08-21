Lietuvos ir Japonijos muziejai stiprins bendradarbiavimą muziejininkystės srityje

Kaip ketvirtadienį pranešė Kultūros ministerija, šiuo susitarimu Lietuvos ir Japonijos muziejai sutarė stiprinti bendradarbiavimą skatinant žinių mainus muziejininkystės srityje, taip pat įgyvendinant įvairius projektus – parodas, akademinius tyrimus, kultūros vertybių išsaugojimą ir kt.
„Šiandien pasirašytas susitarimas yra antrasis tarpinstitucinis dokumentas tarp Lietuvos ir Japonijos kultūros įstaigų. (...) Šis bendradarbiavimas tęs dialogą, kuris sustiprins mūsų partnerystę ir padės dar geriau pažinti vieniems kitus“, – pranešime cituojamas kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Pasak ministerijos, 2026 metais Nagojos miesto muziejuje ketinama surengti parodą „Lietuva – dainų aidas Baltijos miškuose“, kuri supažindins Japonijos visuomenę su Lietuvos istorija ir kultūra.
Šis projektas bus pirmasis po šiuo metu vykdomos Nagojos miesto muziejaus rekonstrukcijos.
Bendradarbiavimas tarp Nagojos ir Lietuvos aktyviai vystomas nuo 2023 metų. Tarp svarbiausių bendrų projektų – senųjų Vilniaus fotografijų paroda, skirta Vilniaus 700-mečiui, ir Lietuvos kultūrą pristatęs renginys Nagojoje.
Naujausi komentarai