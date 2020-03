„Lietuvos garbė“ – minint Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį pagerbti didvyriai

„Lietuvos garbė“ apdovanojimų misija – pastebėti tuos, kurie nesivaiko šlovės, neieško garbės, bet tyliai daro didelius darbus – gelbsti gyvybes, padeda kaimynams, savanoriauja ligoninėse, ištiesia pagalbos ranką į nelaimę pakliuvusiam, rūpinasi savo bendruomene ar įkvepia geriems darbams kitus. Tokie žmonės – mūsų šalies pasididžiavimas ir jie nusipelnė visų mūsų pagarbos. Šiemet buvo apdovanoti 7 didvyriai.

Šiemet „Lietuvos garbės“ šventė buvo dar ypatingesnė – šiemet sukako lygiai 30 metų, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Susirinkusius svečius ir TV žiūrovus sveikino TV3 Grupės žiniasklaidos vadovė Laura Blaževičiūtė.

„Turime kelis valstybės gimtadienius, tačiau šis, trisdešimtasis, yra pats artimiausias. Mes savo laisvės istoriją prisimename savo artimųjų ir pačių prisiminimuose. Mano vaikams ši diena reiškia, pirmiausia, galimybę spręsti. Spręsti patiems už save. Kartais atrodo, kad laukiame didelių sprendimų, jog parodytumėme savo laisvę, lyginame savo laisvę su kitais. O iš tikrųjų, kaip rodo ir mūsų herojų istorijos, didieji laisvės pasirinkimai mus užklumpa kasdien. Jie moko mus matyti kitą kaip savą, kuris būtų vertas mano laiko, žinių, patirties, atsidavimo ir meilės.

Ačiū jums už viltį, kad galime pasirinkti, kaip tada, taip ir dabar, taip ir kasdien, kada mums to reikės.

Prieš trisdešimt metų to jausmo buvo tiek daug, kad pasirinkimas matyti ir atjausti kitą buvo toks tikras, o mes juo dalijomės, jį įrodėme, dalindamiesi trispalve, ženkliukais, informacija ir tiesiog vandeniu. Šiandien tai aš jaučiu mūsų herojuose, kurie mato ir jaučia kitą. O to labai reikia vis labiau chaotiškame šiandienos pasaulyje. Per penkiolika „Lietuvos garbė“ metų turime per šimtą penkiasdešimt herojų, panašiai tiek pat, kiek ir Nepriklausomybės akto signatarų. Tokių herojų yra dar daugiau kiekvieno mūsų šeimose ir dar nepapasakotose istorijose. Ačiū jums už viltį, kad galime pasirinkti, kaip tada, taip ir dabar, taip ir kasdien, kada mums to reikės“, – jautriais žodžiais dalijosi L. Blaževičiūtė.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį pagrindiniu „Lietuvos garbė“ šventės leitmotyvu tapo mūsų vėliavos spalvos, taigi ir apdovanojimai simboliškai nusidažė trimis svarbiausiomis spalvomis. Geltona mus įkvepia žinių troškimui ir šviesiam praregėjimui – tai mokslo ir šviesos spalva. Žalia – gamtos, gyvybės ir šiltų namų spalva. Raudona – įkvepiančios kovos, drąsos, ryžto ir tikros garbės spalva!

Renginio vedėjai Audrė Kudabienė, Marijus Mikutavičius ir Mindaugas Stasiulis pristatė 7 jaudinančias, įkvepiančias, mūsų vėliavos spalvomis nuspalvintas, istorijas.

GELTONA

Metų stebuklas – A. Kilda , R. Tamelienė ir I. Aldakauskienė

Lietuvoje kasmet gimsta apie 1500 neišnešiotų naujagimių. Ankstukai apdovanoti ypatingu troškimu išgyventi... O įgyvendinti šį troškimą jiems padeda ne tik tėvelių meilė, bet ir medikai.

Naujagimių, pasibeldusių į pasaulio duris anksčiau, nei turėjo, priežiūra, Lietuvoje yra itin aukšto lygio. Tačiau praėjusiais metais Lietuvos medikai pranoko viską, kas buvo padaryta iki šiol ir, galima sakyti, sukūrė stebuklą, tapdami pirmaisiais pasaulyje, suteikusiais šansą gyventi tokio mažumo kūdikiui, kuris telpa delne – Kauno klinikose gimė 22 nėštumo savaičių vos 350 gramų sverianti mergaitė, kuri išgyveno tik atkaklių medikų dėka. Tai mažiausias išgyvenęs naujagimis šalyje. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų medikai padarė stebuklą ir pakeitė pasaulio medicinos istoriją! Kauno klinikų gydytojams Artūrai Kildai , Rasai Tamelienei ir Ilonai Aldakauskienei nominaciją įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Metų Talentas – T. Ribinskas

Tautvydas Ribinskas – Naujosios Akmenės „Ramučių“ gimnazijos dvyliktokas, itin besidomintis chemija ir biochemija. Šiuo metu Tautvydas dirba su dviem mokslo darbais – „Dirvinės karpažolės (Euphorbia helioscopia L.) ekstrakto fungicidinis poveikis medieną ardantiems mikrogrybams“, ir kitas jo darbas – „Paprastosios nendrės – ekologiška priemonė vandens telkinių grunto užterštumo sunkiaisiais metalais mažinimui ir alternatyvi žaliava biokurui“. Jis ėmėsi tirti tai, kas yra aplink mus, ko mes nepastebim, bet kas gali turėti labai didelę naudą mūsų gamtai, ekologijai. Abu darbai turi aiškų praktinį pritaikymą natūraliai gamtai ir ekologijai, ir abu yra labai perspektyvūs. Su šiais darbais Tautvydas atstovauja Lietuvą tarptautiniuose mokslininkų konkursuose. Jaunajam mokslininkui nominaciją įteikė „MAXIMA“ generalinė direktorė Kristina Meidė.

ŽALIA

Metų geradariai – T. Balsys ir J. Rekašienė

Jei vieni stengiasi žūtbūt išsaugoti gyvybę, kaip, kad Kauno klinikų medikai, pelnę „Metų stebuklo“ nominaciją, kiti gi, tik dėl jiems vieniems žinomų priežasčių, palieka gyvybę tiesiog likimo valiai… Ir dėkui likimui, kad pro šalį ėjo neabejingi žmonės. Klaipėdoje gyvenantis Tomas Balsys, grįžęs iš naktinės pamainos, vedžiojo šuniuką ir pastebėjo prie tvoros kažkokį gniužulą, priėjęs arčiau ir pačiupinėjęs pamatė, kad ten naujagimis – dar visas kruvinas ir su virkštele. Vyras iškart pasikvietė į pagalbą kaimynę Jūratę Rekašienę ir puolė skambinti tarnyboms. Kūdikis buvo smarkiai sušalęs, tačiau jį išgelbėti pavyko. „Metų geradarių“ nominaciją T. Balsiui ir J. Rekašienei įteikė Vilniaus gimdymo namų direktorė Kornelija Mačiulienė.

Metų globa – I. Zabulionytė

Irma Zabulionytė – moteris, kuri neabejinga kitų skausmui, kitų nelaimei, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pagalba praverstų jai pačiai. Irmos diagnozė – diastrofinė displazija. Vos gimus mergaitei, jos negalia buvo akivaizdi. Daktarai nežadėjo, kad ji vaikščios, kalbės... Irma patyrė 10 operacijų, daugelis iš jų – kojų. Ji vaikšto su ramentais, tačiau, kai reikia įveikti didesnį atstumą, persėda į vežimėlį. „Negalia – man tik papildomas sunkumas“, – sako Irma ir sukasi darbų verpete, kurių tikrai turi nemažai. Ji vadovauja agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyriui jau 6 metai. 2002 m. prie jo buvo įkurti šeimos namai, kur teikiama kompleksinė pagalba šeimai. Šiuo metu čia veikia moterų krizių centras, vaikų dienos centras, labdaros valgykla, kur kasdien pamaitinama virš 50 alkstančių. Jei likimas kažką iš tavęs atima – tampi stipresnis! – tai istorija apie Irmą. Jai nominaciją įteikė garsi Lietuvos atlikėja Jazzu.

Metu gelbėtoja – V. Stadalienė

Praeitą vasarą Marijampolėje gyvenanti senjorė Vitalija Stadalienė kartu su anūkais atėjo pasimaudyti Šešupėje, netikėtai pamatė skęstantį vyriškį. Moteris nesudvejojo, puolė į vandenį ir viena pati ištempė į krantą vyrą, nors netoliese buvo ir daugiau žmonių, tik Vitalija liko neabejinga situacijai. Tai jau trečias Vitalijos išgelbėtas žmogus. Pirmą kartą skęstantį žmogų Vitalija išgelbėjo būdama penktokė, antrą kartą – būdama devyniolikos metų. Anksti našle likusi V. Stadalienė užaugino tris vaikus, o kai gimė anūkai, ji pradėjo rašyti pasakas mažiesiems. Kaip sako pati Vitalija, visos jos pasakos tik su laiminga pabaiga. Nominaciją jai įteikė knygos „Lietuva ir mes“ idėjos autorius ir sumanytojas Gytis Daugėla.

RAUDONA

Metų drąsa – A. Žebrauskas

„Metų drąsos“ nominacija apdovanotas žmogus, nepabūgęs pikto šuns nasrų. Apie Šakiuose gyvenantį agresyvų šunį žino daugelis. Praeitų metų rudenį šis šuo užpuolė paauglį, jis bandydamas gelbėtis, lipo per kaimynų tvorą, bet šuo pačiupo už kojos ir nutempė jį žemyn, vaikinas gynėsi nuo šuns, kiek pajėgė, ir šaukėsi pagalbos. Išgirdęs riksmus, atskubėjo greta gyvenantis Alvydas Žebrauskas, jis nė sekundės nedvejodamas puolė gelbėti paauglį. Pasak medikų, tik atsitiktinumo ir Alvydo dėka vaikinas liko gyvas. Ir vaikinui, ir gelbėtojui prireikė medikų pagalbos, abiem buvo siūtos žaizdos. Nominaciją drąsiajam Alvydui Žebrauskui įteikė kunigas Ričardas Doveika.

Metų kaimynas – A. Vyšniauskas

Dar viena istorija apie drąsą ir pasiaukojimą įvyko Vilkaviškio rajone. Tą lemtingą vakarą garbaus amžiaus senjoras pabudo nuo aitraus dūmų kvapo. Į namą įsisukusi liepsna, pravėrus duris, įsiplieskė dar labiau. Su neįgaliojo vaikštyne judantį būsto šeimininką apėmė baimė, kad jau nepavyks ištrūkti į lauką. Laimei, jo gelbėti atskubėjo kaimynystėje gyvenantis Andrius Vyšniauskas. Jis atbėgo vos tik pamatęs per kaimyno langus ir duris virstančius dūmus. Nepabūgęs liepsnų, vaikinas puolė į namą ir išgelbėjo kaimyną. Kai gyvename bendruomenėje, labai svarbu, kokie žmonės mus supa, kokius kaimynus turime... „Metų kaimyno“ apdovanojimą Andriui Vyšniauskui įteikė TV3 žiniasklaidos grupės generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Jaudinančias apdovanojimų istorijas lydėjo įspūdingas koncertas. Būrys geriausių Lietuvos atlikėjų, muzikantų, šokėjų džiugino ypatingais, niekur nematytais, būtent šiai progai skirtais pasirodymais. Renginį pradėjo Jonas Vozbutas, pernai pelnęs „Metų vaiko“ nominaciją. Neeilinio talento trylikametis akordeonistas garsina mūsų šalį toli už jos ribų. Tautišką giesmę atliko „Ažuoliuko“ choras, scenoje pasirodė garsiausi Lietuvos atlikėjai: Merūnas Vitulskis, Jazzu, Steponas Januška, Martynas Kavaliauskas atliko legendinės grupės „Hiperbolė“ dainų popuri, Inga Jankauskaitė akomponuojant pianinui sudainavo vieną naujausių savo dainų „Tau ir man“, projekto „Lietuvos talentai“ dalyvė Sofija ir muzikinio šou „X faktorius“ laimėtoja, įspūdingo balso savininkė Milda Martinkėnaitė kartu su „Ažuoliuko“ choru atliko vieną gražiausių mūsų dainų „Laisvė“, renginį finalizavo naują aranžuotę ir naują skambesį įgavęs grupės „Studija“ kūrinys „Atgimimas“.

„Lietuvos garbė“ projektą organizuoja televizija TV3 ir lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“. Per penkiolika renginio metų išdalyta daugiau nei pusantro šimto nominacijų.