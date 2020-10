Lietuvoje išleista fotoknyga nominuota dviem pasauliniams apdovanojimams

Pernai pasirodęs avangardinės fotografijos meistro vilniečio Bauhauzo mokyklos studento Moišės Ravivo-Vorobeičiko, žinomo pseudonimu Moï Ver, albumo „The Ghetto Lane in Wilna“ („Vilniaus žydų gatvė“) fotografuotinis leidimas ir palydimoji knyga „Hommage à Moï Ver“ sulaukė dviejų pasaulinių konkursų dėmesio. Leidinio rengėjai – Sigutė Chlebinskaitė, Mindaugas Kvietkauskas ir Nissan N. Perez.

Tarptautinės komisijos ekspertų sprendimu fotoknyga „Hommage à Moï Ver: The Ghetto Lane in Wilna“ buvo atrinkta į pasaulinio konkurso „PhotoBook Awards 2020“ trumpąjį sąrašą, fotokatalogų kategorijos penketuką. Konkursui pateikta per 700 knygų, iš jų nominuotos – 35. Prestižinį konkursą rengia „Aperture Foundation“ (JAV) ir „Paris Photo“ (Prancūzija). Nominuotos knygos lapkričio 5–28 dienomis bus eksponuojamos Paryžiuje vyksiančioje parodoje „Paris Photo / Aperture Foundation PhotoBook Awards 2020“.

Leidinys taip pat buvo įvertintas kito prestižinio tarptautinio konkurso, fotografijos festivalio „Les Rencontres d'Arles“ (Prancūzija) žiuri ir įtrauktas į Istorinės knygos kategorijos dešimtuką.

1931 m. leidėjo Emilio Schaefferio keturiomis kalbomis išleistas debiutinis Moï Vero fotoalbumas apie žydiškąjį Vilnių buvo vienas iš trijų meninės fotografijos projektų, pelniusių šiam fotografui pasaulinį pripažinimą dėl virtuoziškai panaudotos fotomontažo technikos. Ši knyga buvo žinoma kaip bibliofilinė retenybė, o fotografijos, judaikos ar Vilniaus istorijos žinovai ją vertino kaip išskirtinį leidinį, kuriame Lietuvos Jeruzalė tapo avangardinio eksperimento objektu. Originalus šios knygos leidimas saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Knygą „Hommage à Moï Ver: The Ghetto Lane in Wilna“ išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Sklaida užsienyje vykdoma bendradarbiaujant su Kauno fotografijos galerija.

Knyga lydėjo 2019 m. Nacionalinėje dailės galerijoje surengtą retrospektyvinę parodą „Moï Veras. Moišė Ravivas-Vorobeičikas. Modernybės montažai“.