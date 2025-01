Lietuvių filmas – vienas iš Italijos ir Baltijos šalių bendrai vystomų kino projektų nugalėtojas

Triesto tarptautinio kino festivalio industrijos renginyje „When East Meets West“ buvo išdalintas Italijos ir Baltijos šalių bendrai vystomų kino projektų prizas. Tarptautinės komisijos sprendimu, šiemet jis atiteko trims projektams, tarp jų – ir Elenos Kairytės darbui „Dolce far Niente“.

Prizo, kuriuo siekiama skatinti bendrą Italijos ir Baltijos šalių kino gamybą, fondas sudarė 40 tūkst. eurų. Iš jų 13 tūkst. atiteko režisierės Elenos Kairytės dokumentinio filmo projektui „Dolce far Niente“, 7 tūkst. – „The Art of Biting Your Tongue“ (rež. Ieva Norvele, Latvija), o 20 tūkst. – „Three Mothers“ (rež. Enrico Lando, Italija).

E. Kairytės „Dolce far Niente“ – dokumentinis filmas apie Lora Guerra, vieno garsiausių italų poetų ir scenaristų Tonino Guerra, dirbusio su tokiais visame pasaulyje žinomais kūrėjais kaip Federico Fellini ir Michelangelo Antonioni, našlę, ir Migdolų namą, kuriame jiedu gyveno daugelį metų. Po vyro mirties 85-erių Lora įvairiais būdais bando išsaugoti jo atminimą, bet kartu trokšta mėgautis dabartimi ir kasdienybės grožiu. Šis šiltas ir asmeniškas filmas su subtiliu humoru tyrinėja meilę, kiną ir laiko tėkmę.

Filmo scenarijaus autorė – E. Kairytė, prodiuserė – Rūta Jekentaitė („Baltic Productions“), koprodiuseris – Claudio Giapponesi („Kine Societa Cooperativa“, Italija).

7 tūkst. eurų buvo skirti latvių režisierės Ieva Norvele vaidybinio filmo „The Art of Biting Your Tongue“ projektui. Šis filmas – bendras Latvijos („Tasse Film“) ir Italijos („COREGO“) gamybos darbas, pasakojantis apie jauną Milane gyvenančią latvę Ritą, dirbančią pilateso instruktore ir bandančią įsitvirtinti kaip performanso menininkė.

20 tūkst. atiteko italų režisieriaus Enrico Lando vaidybinio filmo „Three Mothers“ projektui. Filmo prodiuseris – Francesco Bonsembiante („Jolefilm s.r.l.“, Italija), koprodiuserė – Antra Gaile („Air Productions“, Latvija). Jame nagrinėjamos tokios aktualios temos kaip tradicijos, ekonominis progresas, feminizmas, pagarba gamtai, pagrindinį dėmesį skiriant moterų išgyvenimams.

Paraiškų vertinimo komisiją sudarė Italijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinių kino institucijų deleguoti atstovai. Komisija vertino filmo temą, istoriją, meninius siekius ir originalumą, taip pat scenaristo ar filmo režisieriaus viziją, kūrybinės komandos patirtį, filmo gamybos ir platinimo galimybes, santykius su Italija ar Baltijos šalimis.

Prizas įsteigtas įgyvendinant susitarimą tarp Italijos ir Baltijos šalių kino institucijų. Prizui 20 tūkst. eurų skiria Italijos Generalinė kino direkcija ir 20 tūkst. eurų bendrai – Lietuvos kino centras, Latvijos kino centras ir Estijos kino institutas.