Kultūros atstovai nori nuo COVID-19 būti paskiepyti greičiau: ką mano ministerija, Vyriausybė?

Pažėrė reikalavimų

Viešą kreipimąsi pirmadienį paskelbę kultūros atstovai teigia, kad kino teatrai, teatrai, koncertų ir renginių organizatoriai patyrė didelių nuostolių, o kultūros atvėrimas pagerintų visuomenės psichologinę būklę.

Kultūros ir kūrybinio sektoriaus iniciatyvinė darbo grupė ragina nuo kito mėnesio pradžios leisti kamerinius renginius iki 150 žiūrovų, o vėliau reikalavimus laipsniškai švelninti.

Jie prašo, kad Vyriausybė kultūros darbuotojams numatytų nemokamą testavimą ir prioritetine tvarka įtrauktų į skiepijimo sąrašus.

Kreipimąsi pasirašė teatro, kino, muzikos, meno organizacijų, renginių organizatorių, kultūros centro atstovai.

„Kreipdamiesi į Vyriausybės ir ministrų kabineto narius, reikalaujame pereiti į kitą karantino valdymo lygmenį. Esame saugūs, todėl vilkinti nebegalima – pradėkite nemokamai testuoti ir vakcinuoti kultūros darbuotojus ir po kelių mėnesių jūsų investiciją grąžinsime su kaupu, kalbėkime argumentais ir praktine patirtimi“, – oficialiame kreipimesi kviečia susivienijusių kultūros ir kūrybinio sektoriaus asociacijų iniciatyvinės grupės nariai.

„Dar šią savaitę Kultūros ministerijai buvo pateiktas pirminis koordinuotas laipsniškas kultūros sektoriaus atvėrimo plano projektas, kuriame išdėstyti konkretūs sektoriaus atstovų siekiai, tačiau sprendimų vis dar laukiame“, – rašoma kreipimesi.

Vienas iniciatyvinės grupės narių, Valstybinio jaunimo teatro vadovas, režisierius Audronis Liuga atkreipia dėmesį, kad šiam sektoriui pradėti veikti reikia daugiau pasiruošimo nei paprastai parduotuvei ar kirpyklai.

„Prašome testavimo ir skiepijimo prioritetą vienodai teikti tiek ministerijų, tiek savivaldybių įstaigoms, tiek NVO organizacijoms ir jų darbuotojams, o taip pat meno kūrėjo statusą ar paslaugų teikimo/autorines sutartis su kultūros organizacijomis turintiems asmenims. Kultūros darbuotojai, net ir šiuo metu kurdami internetinius projektus, repetuodami, kaip ir mokytojai, turi glaudų kontaktą su kolegomis, kai kurie jų dirba keliose įstaigose, skiepai užtikrintų, kad virusas neplistų skirtingose įstaigose. Pradėjus kultūros darbuotojų testavimą dalis sektoriaus toliau diskriminuojamas, nes ne tik kad negauna pajamų, bet turi už testavimą susimokėti. Kultūros organizacijoms stokojant lėšų veiklai, tai užtikrintų nepertraukiamą organizacijų darbuotojų funkcionavimą, nes mažoms ir vidutinėms organizacijoms net ir kelių darbuotojų liga žymiai sutrikdo veiklą. Pandemijos laikotarpiu viso kultūros lauko įstaigų darbuotojų ir atskirų menininkų testavimas ir vakcinavimas turi būti nemokamas, nes tai ne tik esminė visų kultūrą kuriančių žmonių teisė, bet ir užtikrina saugų abiejų sektorių bendradarbiavimą. Dabar gi testavimas nemokamas tapo tik valstybės įstaigoms, ir dar neaišku, kaip bus su vakcinavimu“, – pabrėžia A. Liuga.

Renginių sektoriaus organizatoriai suskaičiavo, kad praėjusiais metais renginiai lauke vyko vos 4 mėnesius, viduje su 50 procentų užpildymu dirbta vos 2 mėnesius, masinių renginių, festivalių organizatoriai viską perkėlė į šiuos ar net kitus metus. „Realios paramos, be kompensacijų ir prastovų subsidijų darbuotojams, nėra. Tad, kai viešojoje erdvėje pradedama argumentuoti kitų šalių, tarkim, Vokietijos pavyzdžiais, pamirštama paminėti, kad vien šių metų pradžioje Vokietijos renginių atšaukimo garantinis fondas – 2,5 mlrd. eurų, Austrija, Šveicarija, Nyderlandai tam skyrė 300 mln. Eur. Šveicarija ir Danija parengė ir renginių atšaukimo garantinio draudimo planą 2021 m., kur planuojama padengti 100 proc. patirtų nuostolių. Tad reiktų ne tik kalbėti apie laipsnišką sektoriaus atlaisvinimą, 100 proc. testavimo kompensavimą, atnaujintą atšauktų renginių kompensavimo mechanizmą, bet ir mokestines lengvatas tam tikram laikotarpiui pandemijai atslūgus“, – pabrėžia asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ pirmininkas Martynas Tyla.

Pasak kultūros asociacijų iniciatyvinės darbo grupės narės, klaidinga sietis prie atvejų skaičiaus 100 tūkst. gyventojų ir teigiamų testų procentų, nes reikėtų įvertinti ir vakcinavimo spartą, kaip tai daroma Šveicarijoje ir Danijoje bei atskirų savivaldybių rodiklius, taip mažinant regionų atskirtį, nes ten šiuo metu situacija nevaldoma, pasaulinėje praktikoje vis dažniau svarstoma galimybė taikyti skiepų pasus renginiams. „Jaučiame didelę atsakomybę ir pareigą užtikrinti žmonių saugumą, kad nereikėtų vėl sugriežtinti karantino reikalavimų. Metas pereiti į naują pandemijos sprendimų lygmenį mažinti ribojimus ir dirbti su žmonių sąmoningumu, auginti kiekvieno žmogaus atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą. Leisdami organizuoti kultūrines veiklas kontroliuojamoje aplinkoje neleisime virusui plisti ir suteiksime jau kurį laiką stebimą padidėjusį kitokios gyvenimo kokybės poreikį, kad susikurtų platesnė ir įvairesnė saugių susitikimų ir patyrimų veikla. Visą detalų pasiūlymą pateikėme valstybės institucijoms ir laukiame, kad būtų sudaryta tam skirta darbo grupė, kurią sudarytų Kultūros ministerijos, Sveikatos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos bei kultūros ir kūrybinio sektoriaus atstovai“, pabrėžia Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkė Živilė Diawara.

„Aktoriaus profesija yra ypatinga“

Lietuvos prozininkas, dramaturgas, kino scenaristas, režisierius Marius Ivaškevičius socialiniame tinkle „Facebook“ prieš kelias dienas rašė, kad svarbu paskiepyti Lietuvos aktorius be eilės, nes ši profesija yra ypatinga. „Paskiepykite Lietuvos aktorius be eilės. Visus – senus ir jaunus. Ne blato prašau, o kūrybingo lankstumo jūsų principingume. Daugelis kultūringų šalių jau svarsto tokią išimtį, kitos yra pradėjusios ją įgyvendinti, nes aktoriaus profesija yra ypatinga, jie vaidina mūsų gyvenimus iki pandemijos, kuriame mes be baimės apsikabindavome ir bučiuodavomės, stovėdavome arti vienas kito, o kai sakydavome ką nors įsiaudrinę, iš burnos mums tykšdavo seilės. Tai būtų lašas skiepų jūroje, šimtai, bet ne tūkstančiai žmonių, teatrai galėtų sudaryti aktyviai dirbančių aktorių sąrašus, kurių patikimumą būtų lengva patikrinti, atsivertus repertuarą. Padėkite šiandien teatrui bent taip sušvelninti sunkmetį. Nes kada nors jis baigsis ir jūs vėl skambinsite, prašydami kvietimų į spektaklius, į kuriuos bilietai senų seniausiai išpirkti. Nesinorėtų tuomet jūsų pasiųsti į tiketą“, – rašė M. Ivaškevičius.

Testuotis nemokamai gali praktiškai visi

Vyriausybės atstovai portalui kauno.diena.lt teigė, kad kultūros darbuotojų atstovų mintys yra girdimos.

„Vyriausybė girdi ir supranta visus kultūros darbuotojus, besikreipiančius su prašymais atlaisvinti veiklą. Gauti siūlymai bus aptarti Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos posėdyje artimiausiu metu, – rašoma Vyriausybės atsakyme. – Šiuo metu kultūros darbuotojams yra sudaryta galimybė testuotis nemokamai.“

Kultūros ministras Simonas Kairys taip pat primena, kad kultūros darbuotojai gali testuotis nemokamai.

„Visų pirma teigiamai vertinu tai, kad kultūros ir kūrybinio sektoriaus atstovai, siekdami bendrų tikslų, susivienijo ir teikia racionalius pasiūlymus dėl karantino priemonių švelninimo savo sektoriuje. Tiek man asmeniškai, tiek mano komandai teko ne kartą diskutuoti su kultūros ir kūrybinio sektoriaus atstovais ir girdėti jų siūlymus, kurie, mano vertinimu, yra parengti konstruktyviai ir argumentuotai. Be abejo, privalome atsižvelgti į pandeminę situaciją ir naujausius jos rodiklius. Vis dėlto pabrėšiu, kad dėliojame galimą karantino švelninimo priemonių planą kūrybiniam sektoriui su Sveikatos apsaugos ministerija ir sveikatos ekspertais. Tikiuosi, kad laukiamų pokyčių šioje srityje mums leis imtis tiek argumentuoti kūrybinio sektoriaus atstovų pasiūlymai, tiek – visų pirma – gerėjanti pandeminė situacija. Kalbant apie testavimą, jis jau dabar yra užtikrintas praktiškai visiems kultūros darbuotojams. Nuo vasario 26 d., taigi jau kelias savaites, reguliariai registruotis tyrimams dėl koronaviruso gali muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų, valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojai. Taip pat – profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojai. Nevyriausybinės kultūros ir meno įstaigos bei kūrybiniai verslai gali kreiptis į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl kompensacijų už darbuotojų profilaktinį testavimą“, – teigia kultūros ministras.

Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, visuotinė vakcinacija Lietuvoje gali prasidėti gegužę, tokiu atveju vakcinuojamų asmenų skirstymas į grupes jau nebūtų aktualus.

Anot jo, klausimas dėl vakcinacijos yra labai svarbus norint kuo greičiau ir sėkmingiau grįžti prie įprasto gyvenimo. „Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, visuotinė vakcinacija Lietuvoje gali prasidėti gegužę, tokiu atveju vakcinuojamų asmenų skirstymas į grupes jau nebūtų aktualus. Tikiu, kad kultūros ir kūrybinio sektoriaus darbuotojai suvokia milžinišką testavimo bei vakcinavimo reikšmę ir aktyviai naudosis galimybe skiepytis“, – teigė S. Kairys.

Primename, kad nuo šio pirmadienio Lietuvoje veiklą gali atnaujinti visos parduotuvės, turinčios atskirą įėjimą iš lauko, muziejai ir galerijos.

Dėl saugumo bilietai į muziejus, galerijas, kitas ekspozicines erdves gali būti platinami tik elektroniniu būdu. Vienam lankytojui turės tekti ne mažesnis nei 30 kvadratinių metrų plotas, lankytojai galės ateiti ne daugiau kaip po du, nebent yra iš vienos šeimos.

Portalas kauno.diena.lt klausimus dėl nemokamo kultūros ir kūrybinio sektoriaus atstovų testavimo ir įtraukimo į skiepijimo sąrašus prioritetine tvarka nusiuntė ir Sveikatos apsaugos ministerijai. Gavus atsakymus, publikaciją papildysime.