„Kino pavasario“ uždarymo filmas namų ekranuose – tik iki ketvirtadienio vidurnakčio

Po penkerių metų vėlgi į jubiliejinį „Kino pavasarį“ X. Dolanas grįžta su naujausia romantine drama „Matijas ir Maksimas“ (Matthias & Maxime), ir ji šįkart pasirinkta festivalio uždarymo filmu. „Matijas ir Maksimas“ žiūrovams namų kino platformose bus pasiekiamas tik iki balandžio 2 dienos 23.59 valandos.

Draugystė stipriau nei meilė

Balandžio 1 dieną „Kino pavasario“ organizatorių surengtoje tiesioginėje transliacijoje žiūrovai turėjo galimybę mėgstamam režisieriui X. Dolanui užduoti klausimų. „Matijas ir Maksimas“ – filmas apie gyvybingą, atvirą, tikrą draugystę, o ši dažnai yra stipresnė už meilę. Dabar, kai dauguma esame vieniši ir izoliuoti, šis filmas apie tvirtus draugų ryšius suteiks optimizmo“, – išskirtiniame tiesioginiame interviu filmą pristatė X. Dolanas. Jis šiame filme atliko ir vieną iš pagrindinių vaidmenų.

Kanų kino festivalyje pristatyta romantinė drama „Matijas ir Maksimas“ pasakoja apie nerūpestingas jaunystės šėliones, draugystės išbandymą ir meilės nuotykius. X. Dolanas yra prisipažinęs, kad naująjį filmą inspiravo 2018 metais daugybės „Kino pavasario“ žiūrovų favoritu tapęs „Vadink mane savo vardu“ (Call me by your name, rež. Luca Guadagnino).

Naujoje dramoje netrūksta dolaniškosios energijos ir šiuolaikinės populiariosios muzikos – atliekami žinomi Britney Spears, „Pet Shop Boys“, „Florence + The Machine“ kūriniai. Šiuolaikinė populiarioji muzika – neatsiejamas ir savitas X. Dolano filmų elementas.

„Dauguma mano filmų personažų klauso popmuzikos. Ji papildo herojų charakterį, suteikia jiems gyvybės, istorijos. Muzikos kūriniai tampa natūralia filmo dalimi, veikėjai jų klausosi per radiją, taip išreiškiu jų nuotaiką, požiūrį, emocijas. Aš muzikos neuždedu ant filmo, o įdedu į patį filmą“, – pasakojo X. Dolanas.

Penktą kartą „Kino pavasaryje“

„Matijas ir Maksimas“ – jau penktasis X. Dolano pasirodymas „Kino pavasaryje“. Anksčiau festivalyje rodyti filmai: „Tai tik pasaulio pabaiga“ (2016), „Mamytė“ (2014), „Tomas atvyko į kaimą“ (2013), „Bet kuriuo atveju Lorens“ (2012).

Per trumpą karjerą X. Dolanas jau buvo įvertintas ir dviem pagrindiniais Kanų kino festivalio prizais. 2014 metais filmas „Mamytė“ buvo apdovanotas specialiuoju žiuri prizu, o 2016 metais su filmu „Tai tik pasaulio pabaiga“ kanadietis laimėjo didįjį prizą.

Prieš uždarymo filmą žiūrovai kviečiami stebėti tiesioginę virtualiosios „Kino pavasario“ apdovanojimų ceremonijos transliaciją festivalio feisbuko paskyroje.

Balandžio 2 dieną iki 23.59 val. filmą „Matijas ir Maksimas“ galima išsinuomoti penkiose namų kino platformose: naujos kartos televizijos TELIA TV filmų nuomoje, internetinėje namų kino platformoje „ŽMONĖS Cinema“, „TV3 Grupės“ turinio platformoje „Go3“, „Cgates“ SUMANIOS TV „Kino klube“ ir kino platformoje „Kinofondas“.

Festivalio namuose repertuaras – čia.