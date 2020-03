Kilnus tikslas: Europoje plinta kaukių siuvimo virusas

Dar visai neseniai nedidelė čekų bendrovė „Nanospace“ siuvo specialią patalynę su nanomembrana dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms.

Tačiau Europoje plintančio viruso paskatinta „Nanospace“ pradėjo dviem ligoninėms siūti po 10 tūkst. kaukių per dieną. Pirmąsias kaukes įmonė pasiuvo per dvi dienas nuo kovo 14-osios, kai sulaukė pagalbos prašančio vietos valdžios skambučio.

„Mes ligoninėms jas siuvame už savikainą. Jeigu ligoninės dėl kaukių trūkumo žlugs, mūsų regionas susidurs su didžiule problema“, – AFP agentūrai sakė „Nanospace“ pardavimų direktorius Jiri Kusas (Jiržis Kusas).

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja viešumoje mūvėti apsauginę kaukę, nors kai kurie ekspertai sako, kad kaukės ir pirštinės yra neefektyvios užkardant koronaviruso infekciją.

Dešimtys tūkstančių europiečių per socialinius tinklus vienija jėgas, kad pasiūtų kaukių, nes namuose dėl karantino sėdi milijonai žmonių.

Feisbuke didžiulio populiarumo sulaukė grupė „Čekija siuva veido kaukes“, kurios nariais per pastarąją savaitę tapo daugiau nei 33 tūkst. žmonių, Prahos valdžiai nurodžius piliečiams į lauką eiti su kauke.

Prie kaukių siuvimo akcijos taip pat prisijungė menininkai ir garsenybės, įskaitant aktorę ir buvusią Čekijos pirmąją ponią Dagmarą Havlovą, velionio Čekijos prezidento Vaclavo Havelo našlę.

Kaimyninėje Lenkijoje iš Čečėnijos pabėgusios moterys taip pat susivienijo su vietos moterų grupėmis ir siuva kaukes ligoninėms.

Kaukės ypač aktyviai siuvamos ir Italijoje, kuri yra labiausiai pasaulyje nuo koronaviruso nukentėjusi šalis.

Italijos drabužių ir tekstilės gamybos bendrovė „Miroglio“ vietoj moterų drabužių ėmė siūti medvilnines veido kaukes ir netruko padidinti gamybos apimčių iki 75 tūkst. vienetų per dieną bei siekia jas padidinti iki 100 tūkst., skelbia italų laikraštis „La Stampa“.

Ispanijoje nuo viruso pandemijos nukentėjusios įmonės keičia savo strategiją. Rankinių gamybos bendrovė „Disenos NT“ agentūrai AFP sakė, jog dabar savo fabrike Andalūzijoje per dieną pagamina po 70–80 tūkst. veido kaukių ir dirba „100 proc. pajėgumu 24 valandas per parą septynias dienas per savaitę“.

Galisijoje įsikūrusi didžiausia pasaulyje drabužių gamybos grupė „Zara“ taip pat prisijungė prie kai kurių mažesnių Ispanijos tekstilės bendrovių ir kai kuriuose savo fabrikuose ėmė siūti veido kaukes.

Siuva ir kalinės

Į kaukių siuvimą įtraukiamos ir kalinės. Kalinės Lietuvoje siekia pasiūti 10 tūkst. kaukių kalėjimų prižiūrėtojams, kitiems kaliniams ir jų advokatams, agentūrai AFP sakė Lietuvos teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Vengrijoje kaliniai nuo vasario jau pasiuvo apie 300 tūkst. kaukių šalies sveikatos apsaugos sistemos sektoriui.

Kaukės masiškai siuvamos ir Bulgarijoje.

Viena ligoninė Vokietijos vakariniame Eseno mieste kaukių klausimo sprendimą ėmė į savo rankas: kaukes ligoninės pacientams siuva namuose dirbantis ne medicininis ligoninės personalas – nuo administracijos darbuotojų iki sodininkų.

Prie įmonių, ėmusių siūti kaukes, taip pat prisijungė Vokietijos sportinės aprangos gamybos bendrovė „Trigema“ ir čiužinių gamintoja „Breckle“.