Jubiliejinis festivalis „Gypsy Fest“ kvies pažinti romų kultūrą

Festivalis, kaip ir kasmet, prasidės tradicine eisena Vilniaus Rotušės aikštėje. Joje dalyvaujantys romų ansambliai, šokių kolektyvai, muzikantai bei žirgai keliaus Katedros aikštės link ir pasieks V. Kudirkos aikštę.
„Eisenoje dalyvaus romų ansambliai, šokių kolektyvai, kurie paruošė įspūdingų pasirodymų. Eisenoje bus ir judanti scena su muzika, mus lydės baikeriai ant motociklų. O eisenos svarbiausiu akcentu, žinoma, taps karieta su tikrais žirgais. Romai ir žirgai turi ypatingą ryšį ir simboliką, tad be to mes jau nebeįsivaizduojame savo renginio“, – pranešime cituojamas Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvik.
V. Kudirkos aikštėje lankytojai visą dieną turės galimybę apsilankyti improvizuotame romų kampelyje, kuriame bus galima susipažinti su romų kulinariniu paveldu, rankdarbiais, apranga ir kitomis tradicijomis.
„Kviesime paragauti tradicinių romų patiekalų, susipažinti su romų aprangos atributais ir tiesiog susipažinti. O didžiausi smalsuoliai galės netgi išsiburti ir sužinoti, kas laukia jų ateityje“, – sakė Baltijos regiono romių asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.
Vakare V. Kudirkos aikštėje vyks nemokamas koncertas. Jame pasirodys romų ansambliai iš Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Programoje taip pat numatyti „Sare Roma“, Konsuelos Mačiulevičiūtės, šokių studijų „Sultana“, „Pashe jag“ ir kitų atlikėjų pasirodymai.
Festivalio dalimi taps ir trečius metus organizuojamas jaunųjų romų talentų konkursas „Romavision“.
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