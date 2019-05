JAV gyvenanti rašytoja: žmonėms reikia pavyzdžio

Prizas – knygos

Projekto iniciatorė Elektronikos platintojų asociacija (EPA) kartu su Lietuvos bibliotekų asociacija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija kviečia nešti į biblioteką panaudotas baterijas ir smulkiąją elektroniką bei registruotis, kad stambioji elektronika – seni šaldytuvai, elektrinės viryklės, televizoriai ir kita – būtų saugiai išvežti nemokamai. Daugiausia tokių atliekų per du konkurso etapus surinkusios keturios šalies bibliotekos bus apdovanotos 500 eurų prizais skaitytojų mėgstamų knygų krepšeliams įsigyti.

Praėjusiais metais organizuotas panašus konkursas papildė dviejų bibliotekų knygų fondus, o tarp jų buvo ir skaitytojų pamėgta vaikų rašytojos E.Daciūtės parašyta bei dailininkės Aušros Kiudulaitės iliustruota istorija "Laimė yra lapė". Ši knyga pelnė Bolonijos vaikų knygos apdovanojimą, yra išleista ir Didžiojoje Britanijoje, Amerikoje, Australijoje, Slovakijoje, Pietų Korėjoje, Rumunijoje, Ukrainoje, Latvijoje. Neseniai ji pelnė ir "The Batchelder" apdovanojimą, kurį skiria Amerikos bibliotekų asociacija už ne anglų kalba parašytą knygą, išverstą ir išleistą Amerikoje.

Smagus žaidimas

Lietuvos bibliotekose daugybę kartų su vaikais susitikusi E.Daciūtė tiki, kad auga nauja karta, kuri bus kur kas labiau socialiai atsakinga.

"Manau, kad vaikai yra jautrūs ekologijos temai. Jie daug kalba apie tai, jiems tai svarbu. Ir, matyt, jie užaugs kitokie. Jau dalis ir užaugo. Suaugusieji dažniau sustabarėję ar tingūs ir rodo prastą pavyzdį. Manau, kad žmonės nėra linkę tyčia daryti ką nors bloga", – sako septynių knygų vaikams autorė.

EPA projektą kartu su Lietuvos bibliotekomis rašytoja vadina visas gyventojų kartas svarbiai ekologijos temai suvienijančiu projektu. Be šios naudos, anot E.Daciūtės, yra ir dar keletas: padeda žmonėms apsišvarinti, saugiai atsisveikinant su nebetinkama naudoti elektronika, informuoja apie žalingą nesaugiai laikomos elektronikos ar jos atliekų poveikį, padeda papildyti bibliotekų lentynas skaitytojų norimomis knygomis. Be to, konkursas įtraukia bibliotekas ir skaitytojus į smagų žaidimą, siekiant vertingo prizo.

Žmonės yra linkę gerai elgtis, tik juos reikia paskatinti.

Laimime visi

"Žaidimas, kai tam tikrų pastangų gale laukia apdovanojimas, yra paremtas tokiu pačiu modeliu, kaip ir pasaka. Dėl to visiškai nekeista, kad nuoširdžiai dirbančios bibliotekininkės pasiekia gerų rezultatų, renkant elektronikos atliekas. Galiausiai dėl to laimime visi. Vis dėlto, kad ir kaip būtų gaila, šiuo metu mano šeima yra už panašių iniciatyvų ribų. Ten, kur dabar gyvenu, atliekos dažnai nėra rūšiuojamos, panašiai, kaip ir Kinijoje, kur esame gyvenę ketverius metus. Apskritai susidariau įspūdį, kad Europoje atliekų politikai skiriama gerokai daugiau dėmesio. JAV ar Kinijoje atliekų mažiau matyti tik didžiuosiuose miestuose, tačiau vos pasukus iš autostrados kai kur atsiveria tikri šiukšlynai", – sako rašytoja.

Anot E.Daciūtės, Europa šioje srityje stipriai lenkia tiek Kiniją, tiek ir JAV, kur naudojama gerokai daugiau įvairių pakuočių ir kur daugeliui yra įprasta vietoje daugkartinių indų naudoti vienkartinius: panaudojai ir išmetei, nesukdamas galvos, kaip tai veikia visą ekosistemą.