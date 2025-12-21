Gelūnas pranešė apie jo ir Masteikaitės pašalinimą iš projekto „Lietuva 2050“ komandos

Tuo metu Vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, kad šiuo metu derinama nauja tarybos sudėtis ir sprendimas keisti jos narius nėra priimtas.
A. Gelūnas ir G. Masteikaitė yra vieni iš Kultūros asamblėjos iniciatorių ir protestų rengėjų prieš valdančiosios koalicijos partnerės „Nemuno aušros“ buvimą Kultūros ministerijoje.
„Mane ir Gintarę Masteikaitę pašalino iš „Lietuva 2050“ komandos (Valstybės pažangos tarybos). Kiti nariai palikti – sėkmės jiems!“ – sekmadienio rytą savo „Facebook“ paskyroje pranešė A. Gelūnas.
Valstybės pažangos taryba yra Vyriausybės komisijos statusą turinti institucija, Vyriausybei ir premjerui patarianti valstybės ateities projektavimo ir jos pažangos klausimais.
Taryba atlieka pažangos strategijos „Lietuva 2050“ įgyvendinimo stebėseną, prisideda prie kitų strateginio lygmens planavimo dokumentų, siekia skatinti viešas diskusijas apie šalies ir visuomenės ateitį, pažangos kryptis ir jų įgyvendinimą.
Premjerės patarėjas I. Dobrovolskas LRT radijui sekmadienį nurodė, kad šiuo metu vyksta naujos Valstybės pažangos tarybos sudėties derinimas ir per anksti kalbėti apie pokyčius.
„Tam, kad Valstybės pažangos tarybos sudėtis nauja būtų patvirtinta, ji pirmiausia turi būti pristatyta Seimo Ateities komitete, vėliau prasideda vieša derinimo procedūra su visomis ministerijomis ir tik tuomet Vyriausybės posėdyje priimamas sprendimas“, – transliuotojui nurodė I. Dobrovolskas.
„Nė vienas iš mano išvardytų etapų dar nėra įvykęs, šiuo metu vyksta tik derinimas, tikrai anksti kalbėti apie kažkokį asmenų pasikeitimą, nes to dar nėra įvykę“, – pažymėjo premjerės patarėjas.
A. Gelūnas BNS sakė iš Vyriausybės kanceliarijos gavęs bendro pobūdžio laišką be adresatų ir parašo, kuriame tarybos nariams dėkojama už darbą. Jis teigia vėliau sužinojęs, kad be formalaus naujų ministrų įtraukimo į tarybą, joje numatoma keisti tik patį A. Gelūną ir G. Masteikaitę.
„Apie pasikeitimą sužinojau iš kolegės, kuri buvo pakviesta prisijungti (prie tarybos – BNS) ir palygino senąją sudėtį su naująja, ir po to palyginimo pasakė man, kad skiriasi dviem nariais, tai yra manęs ir G. Masteikaitės nėra“, – nurodė A. Gelūnas.
Jis „įdomesniu faktu“ vadino tai, kad numatoma keisti du tarybos narius, kurie dalyvauja pilietiniuose protestuose ir kritikuoja kai kuriuos valdančiųjų sprendimus.
„Sieti su kažkuo kitu būtų sudėtinga, nes nei mano pareigybės nepasikeitė, nei kvalifikacija turbūt. Daugiau kažkokių pokyčių neįvyko per tą laiką, įvyko reakcijos į Kultūros ministerijos politinį išmanymą „Nemuno aušrai“, į skubą keisti LRT įstatymą ir panašiai“, – sakė A. Gelūnas.
Jis atsisakė BNS pateikti minimą laišką.
Savo ruožtu, G. Masteikaitė naujienų portalui „15min“ nurodė apie ketinimą pašalinti ją iš tarybos sužinojusi praėjusią savaitę. Ji teigė iš Vyriausybės gavusi laišką, kuriame esą neįvardijama tokio ketinimo priežastis.
Siekį pašalinti iš Valstybės pažangos tarybos G. Masteikaitė taip pat siejo su aktyvia jos veikla kultūros bendruomenės proteste.
Pagal galiojantį birželį priimtą Vyriausybės nutarimą Valstybės pažangos tarybą sudaro 53 nariai – Vyriausybės vadovas, dešimt ministrų, Seimo nariai, akademikai, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.
