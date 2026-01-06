 Eidamas 70-uosius metus mirė vengrų kino režisierius Bela Tarras

2026-01-06 14:11
Marius Jakštas (ELTA)

Antradienį, sulaukęs 70 metų, mirė vengrų kino režisierius Bela Tarras, pranešė nacionalinė naujienų agentūra MTI.

Bela Tarras
Bela Tarras / Scanpix nuotr.

Jis 1994 m. režisavo filmą „Šėtoniškas tango“ („Satantango“) – septynių valandų epą apie komunizmo žlugimą Rytų Europoje. Garsiausias B. Tarro kūrinys buvo adaptuotas pagal Nobelio premijos laureato rašytojo Laszlo Krasznahorkai, su kuriuo jis dažnai bendradarbiavo, romaną.

