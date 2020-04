Eidama 95-uosius metus, mirė Dž. Bondo merginą vaidinusi britų aktorė H. Blackman

H. Blackman užgeso savo namuose Didžiosios Britanijos Ljuiso mieste. Jos mirties priežastys buvo natūralios.

Aktorę labiausiai išgarsino superagento Džeimso Bondo merginos Pussy Galore vaidmuo trečiajame bondianos filme „Auksapirštis“ (Goldfinger, 1964).

H. Blackman taip pat vaidino juostose „Misteris Pitkinas priešo užnugaryje“ (The Square Peg, 1958), „Titaniko“ žūtis“ (A Night to Remember, 1958), „Bridžitos Džouns dienoraštis“ (Bridget Jones's Diary, 2001), serialuose „Keršytojai“ (The Avengers, 1961-1969) ir „Kolombas“ (Columbo, 1968-2003).

2000 metais už vaidmenį „Keršytojuose“ aktorei buvo paskirta speciali BAFTA premija.