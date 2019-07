Dešimtoji Kino stovykla – gamtoje, kaitroje ir įelektrintoje kompanijoje

Šiųmetės stovyklos „Įelektrintos tapatybės“ tema yra ne tik intriguojanti, bet ir aštri, aktuali, kviečianti gilintis į socialinės lyties ir seksualumo, juos kontroliuojančių galios santykių vaizdavimą ir stebėti, kaip kinas įelektrina tapatybes bei išvaduoja jas iš normų rėmų.

Renginio atmosferą įelektrinti atvyksta būrys menininkų, akademikų, teoretikų ir praktikų: prancūzų kino režisierius, scenaristas, prodiuseris Antoine'as Barraud, kurio filmai rodyti Berlinalėje, Prancūzų sinematekoje, Lokarno kino festivalyje, Marselio FID, Turino kino festivalyje ir kt., Afrikos filmų akademijos apdovanojimu įvertinta režisierė Akosua Adoma Owusu (Gana/JAV), kinotyrininkė, Londono Karaliaus koledžo dėstytoja Elena Gorfinkel (Jungtinė Karalystė), kuratorė, Niujorko Ročesterio memorialinio meno galerijos darbuotoja ir Ročesterio universiteto Vizualinių ir kultūros studijų doktorantė Almudena Escobar López (Galicija/JAV), lietuvių menininkai Monika Janulevičiūtė, Antanas Lučiūnas, Janina Sabaliauskaitė, kinotyrininkė Lina Kaminskaitė-Jančorienė bei kitos ryškios Lietuvos ir pasaulio asmenybės.

„Populiarus posakis, kad žmogus tampa tuo, ką skaito, tinka ne tik literatūrai, bet ir kinui. Daugiau nei šimtą metų kinas sėkmingai konstruoja bei atliepia kolektyvines tapatybes ir palaiko visuomenėse vyraujančius standartus. Nors kanoniniame kine buvo įprasta matyti tik heteroseksualias poras, antroje XX a. pusėje feministinio bei queer kino tyrinėtojai ėmė kritikuoti dominuojančias socialinės lyties, seksualumo vaizdavimo kine reprezentacijas ir dominuojančias kūno bei socialinės lyties reprezentacijos normas“, – sako programos kuratorius, kinotyrininkas Lukas Brašiškis, studijuojantis ir dėstantis Niujorko universiteto Kino studijų fakulteto doktorantūros programoje.

Pasak kitos renginio kuratorės Austės Zdančiūtės, „kino stovykloje kuriama erdvė, kurioje galėtų vykti netikėtų dalykų gimimas, o gal susidūrimas. Stovykla priklauso žmonėms, o iš svečių šiemet gali tikėtis visko, tik ne šablonų. Tai svarbu kalbant šia jautria tema. A. Barraud kuruotos programos laisvumas tikrai praplės daugelio įsivaizdavimą apie autorinį kiną“. Ją režisierius pristatys penktadienį (rugpjūčio 9 d.) 12:30.

Kino stovykla tradiciškai startuos ketvirtadienio (rugpjūčio 8 d.) vakarą, 18:30, kuratorių įžanga apie socialinę lytį ir seksualumą ekrane. Toliau kinas – savo kuruotą filmų programą „Labour of Love“ pristatys menininkai M. Janulevičiūtė ir A. Lučiūnas, 2017 m. apdovanoti JCDecaux prizu už performansą „Mergina liepsnoja“ (Girl on Fire). Vakarą tęs menininko ir filmų kūrėjo D’Angelo Madsen Minax instaliacijos pristatymas, užbaigs menininkės J. Sabaliauskaitės kuruota trumpametražių programa.

Penktadienį pradės kino istorikė L. Kaminskaite-Jančoriene, pristatanti dvejus metus vykdytą tyrimą apie moterų padėtį Lietuvos kino industrijoje. Vėliau kinotyrininkė E. Gorfinkel skaitys pranešimą „Kinematografinis pisuaras“. Penktadienio vakarą vainikuos Alaino Guiraudie filmo, apdovanoto jauniesiems prancūzų kino režisieriams skiriamu Jean Vigo prizu, „Sena svajonė jaudina“ (The Old Dream That Moves, 2001) peržiūra. Dienos metu suksis daugiau juostų: Natalie LL „Vartotojo menas“ (Consumer Art, 1976) Barbaros Hammer „Nitratiniai bučiniai“ (Nitrate Kisses, 1992), Carolee Schneemann „Fuses“ (1967).

Šeštadienį nuo 11 val. kvies dviejų dalių kuratorės A. Escobar López kuruojama trumpo metro filmų programa „Intymios topografijos“. Po jos – diskusija su filmų kūrėjais D. M. Minaxu ir Amber Bemak (JAV). Nuo popietės iki vakaro ekranuose taip pat suksis režisieriaus Stepheno Dwoskino filmas „Amžius yra…“ (Age Is…, 2013), Toshio Matsumoto „Rožių laidotuvių procesija“ (The Funeral Parade of Roses, 1969), taip pat A. A. Owusu filmai, pristatomi pačios režisierės.

Sekmadienio vidurdienį Kino stovyklą uždarys baigiamoji diskusija. Penktadienio popietę taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės su režisiere A. A. Owusu. Ketvirtadienį–šeštadienį veiks Radijo klausykla su Kino stovyklai atrinktais garso pasakojimais, pristatomais Vaidos Pilibaitytės (LRT radijas) ir Brit Jensen (Čekijos radijas). Vakarais stovyklautojai kviečiami klausytis muzikos ir šokti. Kino stovykloje pranešimai bus skaitomi, kūrybinės dirbtuvės ir dauguma kitų veiklų vyks anglų kalba.

Kino stovykla yra „Meno avilio“ organizuojamas tarptautinis vasaros renginys, kasmet kviečiantis neformaliam dialogui vis kita tema. Nuo 2010 m. rengiamos stovyklos temos: „Kino žanrų ribos“, „Kinas ir laisvė“, „Kinas ir istorija“, „Kinas ir garsas“, „Kinas ir kūnas“, „Kinas ir politika“, „Kino akis“, „Sveiki atvykę į Antropoceną“, „Netobulas kinas“.

