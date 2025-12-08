Daugiausiai „Auksinių gaublių“ nominacijų susižėrė filmas „Mūšis po mūšio“

Antroje vietoje liko norvegiška šeimos drama „Sentimentali vertė“ (Sentimental Value) su aštuoniomis nominacijomis, po jos rikiuojasi siaubo filmas „Nusidėjėliai“ (Sinners) su septyniomis nominacijomis ir Šekspyro šeimos drama „Hamnet“ su šešiomis.
„Piktoji. Antroji dalis“ (Wicked: For Good) ir „Frankenšteinas“ (Frankenstein) surinko po lygiai nominacijų – po penkias.
Juostai „Piktoji. Antroji dalis“ nepavyko užsitikrinti nominacijos geriausio miuziklo ar komedijos kategorijoje.
Nominacijų sulaukė filmo „Mūšis po mūšio“ aktoriai, tokie kaip Leonardo DiCaprio (Leonardas Dikaprijas), Teyana Taylor (Tejana Teilor), Seanas Pennas (Šonas Penas) ir Chase Infiniti (Čeis Infiniti), taip pat jis pretenduoja būti apdovanotas už P. Th. Andersono scenarijų ir režisūrą.
Filmas, kuriame vaizduojamas kairiųjų radikalų smurtas, imigracijos reidai ir baltųjų viršenybės šalininkai, taip pat varžosi „Auksinių gaublių“ geriausios komedijos ar miuziklo kategorijoje.
Keturios nominacijos juostos „Sentimentali vertė“ sąskaitoje yra aktorių kategorijose už Stellano Skarsgardo (Stelano Skarsgordo), Renate Reinsve (Renatės Reinsvės), Elle Fanning (El Faning) bei Ingos Ibsdotter Lilleaas (Ingos Ibsdoter Lileas) pasirodymus.
Tai vienas iš kelių užsienio filmų, sulaukusių dėmesio pagrindinėse kategorijose, kartu su Brazilijos „The Secret Agent“ ir Pietų Korėjos „No Other Choice“.
„Auksinių gaublių“ nominacijos paskelbtos praėjus kelioms dienoms po pranešimą apie potencialiai seisminį pokytį pramogų pasaulyje. Penktadienį „Netflix“ sudarė sandorį, pagal kurį už 72 mlrd. dolerių įsigys „Warner Bros. Discovery“.
Jei sandoris bus patvirtintas, jis pakeis Holivudą ir vieną iš labiausiai legendinių jo kino studijų perduos transliacijų milžinei.
Abi bendrovės yra svarbios šių metų apdovanojimų sezone. Kartu su „Mūšiu po mūšio“ „Warner Bros.“ pristato „Nusidėjėlius“ – Ryano Cooglerio (Rajano Kuglerio) vampyrų filmą. Be kita ko, pastaroji juosta nominuota už pasiekimus kino teatruose.
„Netflix“ pretendentų sąraše yra Noah Baumbacho (Noa Baumbacho) „Jay Kelly“, Guillermo del Toro (Gijermo del Toro) „Frankenšteinas“ ir srautinio transliavimo hitas „K-pop demonų medžiotojos“ (KPop Demon Hunters).
„Auksiniai gaubliai“ taip pat pagerbia geriausius televizijos serialus, tarp kurių pirmauja stilinga satyra apie turtus ir veidmainystę „Baltasis lotosas“ (The White Lotus), mokslinės fantastikos trileris biure „Atskyrimas“ (Severance) ir įtaigi paaugliška žmogžudystės drama „Paauglystė“ (Adolescence).
Nominacijas pirmadienį iš Beverli Hilso, Kalifornijos, pristatė Marlonas Wayansas (Marlonas Vajansas) ir Skye P. Marshall (Skai P. Maršal).
„Auksiniams gaubliams“ toliau bandant atsigauti po skandalų temdytos praeities, šiais metais pastebimas vienas ryškus pokytis. Pirmą kartą „Auksiniai gaubliai“ įteiks geriausios tinklalaidės apdovanojimą. Pirmieji nominantai yra „Armchair Expert With Dax Shepard“, „Call Her Daddy“, „Good Hang With Amy Poehler“, „The Mel Robbins Podcast“, „SmartLess“ ir „Up First“.
Po virtinės kontroversijų Holivudo užsienio spaudos asociacijoje, kuri anksčiau rengė ceremoniją, „Auksiniai gaubliai“ 2023 metais buvo parduoti. Dabar už apdovanojimus balsuoja nauja, didesnė, daugiau nei 300 žmonių vienijanti institucija.
Sausio 11 dieną vyksiančius 83-iuosius „Auksinius gaublius“ vėl ves komikė Nikki Glaser (Niki Gleizer).
„Auksiniai gaubliai“ yra plačiai laikomi „Oskarų“ pranašais. Nominacijos turi būti paskelbtos sausio mėnesį.
Naujausi komentarai