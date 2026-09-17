Būdamas 88-erių mirė kontrkultūros poparto kūrėjas Peteris Maxas

„Prisiminsime jo nepaprastą kūrybiškumą, šilumą, smalsumą ir tai, kaip jis visur įžvelgdavo grožį bei galimybes“, – televizijai „ABC News“ atsiųstame pareiškime teigė jo sūnus Adamas Maxas.
„Jo menas tapo Amerikos kultūros dalimi, bet labiausiai pasigesime žmogaus, stovėjusio už to meno – tėvo, kurį pažinojome ir mylėjome“, – sakė sūnus.
Per kelis dešimtmečius trukusią karjerą P. Maxas kūrė ryškiaspalvius grafinius vaizdus ir buvo laikomas kūrėju, užfiksavusiu septintojo dešimtmečio „meilės vasaros“ bei psichodelikos esmę.
„Į viską žiūriu vaivorykštės akimis“, – kartą jis sakė ABC.
P. Maxas ilgai sirgo demencija ir mirė ligoninėje, pranešė laikraštis „The New York Times“.
Pasak jo interneto svetainės, jo menas puošė milijonus plakatų – dažnai tuos liuminescencinius, kurie kabėdavo koledžų bendrabučių kambariuose, – taip pat daugybę žurnalų viršelių, vyriausybės užsakytas pasveikinimo freskas pasienyje ir pašto ženklą.
Būdamas produktyvus menininkas, P. Maxas kūrė komerciškai sėkmingus darbus, kurių licencijos buvo naudojamos įvairioms vartojimo prekėms – nuo dušo užuolaidų iki lėktuvų ir kruizinių laivų bei netgi „General Electric“ užsakytai „meno laikrodžių“ linijai.
9-ajame dešimtmetyje jis taip pat sukūrė MTV logotipą bei plakatus 1994-ųjų pasaulio futbolo čempionatui, „Super Bowl“ ir Naujojo Orleano džiazo festivaliui.
Vegetaras, nevartojęs alkoholio
Peteris Maxas Finkelsteinas gimė Berlyne 1937 metais. Įsigalėjus nacių judėjimui, jo šeima paliko Vokietiją, keliavo per Aziją, Artimuosius Rytus ir Paryžių, kol 1953-iaisiais atvyko į Jungtines Valstijas, o būdamas 16-os jis apsigyveno Niujorke.
Prieš pradėdamas dirbti grafikos dizaineriu ir atidarydamas savo dizaino studiją, jis studijavo meną prestižinėje Niujorko vizualiųjų menų mokykloje ir Pratto (Prato) institute.
„Maxas, vegetaras ir abstinentas, plėtęs savo sąmonę jogos, o ne narkotikų pagalba, buvo vienas iš labiausiai matomų ir sėkmingiausių savo laiko menininkų“, – rašė „The New York Times“.
Tačiau vėliau sėkmė atnešė iššūkių.
1998 metais P. Maxas buvo nuteistas viešiesiems darbams – mokyti dailės Harleme – ir 30 tūkst. JAV dolerių (26 tūkst. eurų) bauda po to, kai prokurorai jį apkaltino nuslėpus 714 tūkst. dolerių (618,9 tūkst. eurų) pajamų iš meno kūrinių pardavimo 1988–1991 metais.
Savo parodymuose P. Maxas prisipažino keitęs meną į nekilnojamąjį turtą ir slėpęs pajamas siekdamas įsigyti nekilnojamojo turto Sautamptone, Niujorke, Mergelių Salose ir Niujorko valstijos šiaurėje.
Per pastarąjį dešimtmetį ginčai dėl elgesio su juo ir jo meno nuosavybės persikeldavo į teismus ir atsidurdavo bulvarinės spaudos dėmesio centre. Menininko šeima bei draugai, kaip pranešė „The New York Times“, „svaidėsi šiurpiais kaltinimais dėl pagrobimo, nusamdytų banditų, pasikėsinimo nužudyti“ ir pasipelnymo schemų.
Pranešama, kad vienas pagrindinių pajamų šaltinių, kartu atnešęs ir ieškinių, buvo šampano kupini meno aukcionai dideliuose kruiziniuose laivuose, įskaitant „Royal Caribbean“, „Carnival“ ir „Norwegian“.
Tačiau šie pardavimai išprovokavo pirkėjų ieškinius: jie teigė, kad gautas menas neatitiko lūkesčių.
Kalbėdamas su „The New York Times“ 2019 metais, P. Maxas sakė, kad jį „žavi visata“.
„Myliu spalvas. Myliu tapybą. Myliu formas. Myliu kompoziciją. Myliu aplinkinius žmones. Aš visa tai dievinu. Mano palikimas – kitų žmonių rankose“, – teigė jis.
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