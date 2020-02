Aukcione bus parduodama iš Rubiko kubų sukurta „Mona Lisa“

Prancūzų menininkas Invader (Inveideris) išgarsėjo keraminių plytelių mozaikomis, vaizduojančiomis video žaidimo „Space Invaders“ veikėjus. Savo naująjį kūrinį jis pavadino „Rubikine Mona Lisa“ (Rubik Mona Lisa).

Tai pirmasis iš menininko serijos darbų, kuriuose iš Rubiko kubų sudėlioti kai kurie garsiausi pasaulio meno šedevrai.

Kūrėjas, kurio tikrasis vardas yra Franckas Slama (Frankas Slama), tvirtina, jog jo darbai priklauso naujam meno judėjimui – „rubikubizmui“.

Jo sukurtų „Space Invaders“ mozaikų galima rasti ant pastatų sienų mažiausiai 33 pasaulio šalyse. Specialiai išmaniesiems telefonams sukurta mobilioji programėlė padeda menininko gerbėjams keliaujant lengviau jas surasti.

„Rubikinė Mona Liza“ bus parduodama Eliziejaus laukuose vasario 23 dieną vyksiančiame aukcione „Artcurial“, kuriame pristatomi kai kurių garsiausių gatvės meno atstovų darbai.

„Rubikinė Mona Liza“ buvo sukurta 2005 metais. Vėliau F. Slama iš kubų sukūrė Edourado Manet impresionizmo šedevru laikomus „Pusryčius ant žolės“ (Le Dejeuner sur l'Herbe), o taip pat skandalingąją Gustavo Courbet (Gustavo Kurbė) „Pasaulio pradžią“ (The Origin of the World).

Devintajame dešimtmetyje labai populiarią vaikišką dėlionę Rubiko kubą išrado vengrų skulptorius Emo Rubikas. Jis norėjo sukurti mokymo priemonę, padedančią architektūros studentams geriau suprasti trimačius pavidalus.

Tuo metu Paryžiaus Luvro muziejuje, kur eksponuojamas „Monos Lizos“ originalas, šio mėnesio pabaigoje baigiasi renesanso grando Leonardo da Vinci didžioji darbų paroda.