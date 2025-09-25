Atsistatydinimo laiške naujajam kultūros ministrui – užslėpta necenzūrinė žinutė

Architektas ir Architektūros meno tarybos narys Andrius Ropolas paskelbė, kad traukiasi iš šių pareigų.
Vyras savo socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo laišku, kuriuo kreipėsi į naująjį kultūros ministrą I. Adomavičių.
„Esu priėmęs sprendimą pasitraukti iš Lietuvos architektūros meno tarybos. Apie šį sprendimą ir motyvus informuoju Jus, Lietuvos Respublikos kultūros ministre, Ignotai Adomavičiau. Neturiu abejonių, kad nežinote, koks šios tarybos tikslas ir kokia jos nauda. Tikiu, kad diskutuoti su Jumis apie kultūros negandų sprendimą, pasitelkiant architektų įžvalgas ir patirtį, būtų beviltiška. Laukti, kol išmoksite, apžvelgsite kultūros lauką ir pasidarysite išvadas, negalima. Čia ne mokykla. Jūsų demonstruojamas chaosas, menka patirtis ir menkinantis požiūris į kultūros žmones mane žeidžia. Kultūra, tai ne pomėgis, ją ministrui reikia išmanyti ir suprasti, jam reikia gyventi kultūra. Remdamasis tarybos nuostatomis, užimti tarybos nario kėdės toliau nesiruošiu ir savo noru iš jos pasitraukiu. Primenu, kad tarybai ir jos teisėtai veiklai būtini 10 narių“, – rašė jis.
Žurnalistė Rita Miliūtė pasidalino Architektūros meno tarybos nario Andriaus Ropolo laišku ir pažymėjo pirmąsias raides, kuriose galima įskaityti necenzūrinę žinutę.
Vėliau šiuo laišku pasidalino ir žurnalistas, visuomeninkas Andrius Tapinas.
