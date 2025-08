Apie Ukrainos moteris

Kai manęs literatūrologė, profesorė Viktorija Daujotytė paklausė, ką galėčiau išskirtinio papasakoti apie Ukrainą, iš pradžių nežinojau. Tačiau greitai supratau, ką turėčiau išskirti. Tai Ukrainos moterys. Ne veltui aukščiausia skulptūra visoje Ukrainoje yra „Ukrainos Motina“. Moteris Ukrainoje karo metu yra viskas: duktė, mama, žmona, karė, poetė. Moterys rūpinasi tėvais, vaikais, sužalotais vyrais. Jos kariauja. Žūsta. Miega ant savo vyrų, sūnų, brolių, tėvų kapų.

Liepos 1 d. suėjo dveji metai, kai mirė nuostabi ukrainiečių rašytoja, karo nusikaltimų tyrėja Viktorija Amelina. Ji buvo smarkiai sužeista 2023 m. birželio 27 d. Kramatorske, ruskių raketos atakos metu. Jai buvo 37-eri. Jos knyga „Looking at Women, Looking at War: A War and Justice Diary“ prieš keletą savaičių buvo apdovanota prestižiniu Jungtinės Karalystės Orwelo apdovanojimu. Kaip būtų puiku ją išversti į lietuvių kalbą! Birželio 22 d. su Laima Kreivyte aplankėme V. Amelinos kapą Lvivo kapinėse. Ji palaidota ne su visais kare žuvusiais kariais, bet kukliai, šalia kapinių tvoros.

Liepos 1 d. Kyjive įvyko šeštieji Ukrainos „Women in Arts“ apdovanojimai. Septyniose kategorijose buvo apdovanotos septynios menininkės. Galvoju, o kodėl Lietuvoje nėra tokių apdovanojimų? Ar nenorime lyčių nelygybės? Ar įsižeis vyrai? Tegu įsižeidžia. Moterys nuo jų daug labiau nukenčia. Štai „Women in Arts“ performatyvaus meno kategorijoje apdovanojimą pelniusi Charkivo teatro „Nafta“ įkūrėja Nina Khižna savo kalboje pabrėžė Ukrainos teatre vis dar egzistuojančią vyrų prievartą prieš moteris. Dėl to kai kurios aktorės buvo priverstos atsisakyti savo profesijos. Visai neseniai ukrainiečių ir lietuvių aktorė, teatro prodiuserė Kristina Kiseliovaitė be jokios priežasties buvo atleista iš „Veteranų teatro“. Tu negali būti tuo pačiu metu ir graži, ir protinga – pasakė ją atleidęs asmuo.

Liepos 1 d. buvo paskelbta, kad kitais metais Ukrainai Venecijos bienalėje atstovaus menininkė Žana Kadyrova. Ji pristatys projektą „Saugumo garantijos“. Žana atvyks ir į šių metų meno mugę „Art Vilnius“, kur pristatys vieną sėkmingiausių savo projektų – „Palianytsia“. Apie tai ji pasakojo interviu praeitame numeryje. Jei smalsu, susiraskite.

Šlovė Ukrainos moterims, ant kurių pečių laikosi taip smarkiai sužalota šalis.